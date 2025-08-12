Nam thanh niên vận chuyển gần 3,7kg ma túy từ Campuchia về Tây Ninh

Ngày 12/8, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang Châu Trọng Giàu (SN 1999, ngụ xã Mỹ Quý) vận chuyển gần 3,7kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 19h55 ngày 10/8, tại khu vực ấp 6, xã Mỹ Quý, lực lượng biên phòng phát hiện Giàu lái xe máy mang biển số 51Y9-7093 chở 3.668g ma túy tổng hợp.

Giàu bị bộ đội biên phòng bắt quả tang (Ảnh: Bộ đội biên phòng).

Giàu khai nhận được một người Việt sống tại Campuchia thuê vận chuyển ma túy qua biên giới để cất giấu, chờ người đến nhận, với tiền công 5 triệu đồng. Khi di chuyển qua khu vực mốc 187, ấp 4, xã Mỹ Quý, Giàu bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Giàu khai từng 3 lần vận chuyển ma túy qua biên giới, có sự giúp sức của Lê Ngọc Đăng Khôi (SN 2008, ngụ xã Mỹ Quý). Khám xét nơi ở của Khôi, lực lượng chức năng thu giữ 115g ma túy tổng hợp. Khôi thừa nhận từng 3 lần cùng Giàu giao ma túy, mỗi lần được trả 1,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.