Quyết định phút chót đã giúp phi hành đoàn Nga cứu "xe tăng bay" Su-34

Khoảnh khắc chiếc Su-34 Nga bung dù hãm, mài bụng tóe lửa trên đường băng trong sự cố vào tháng 3 năm nay (Ảnh: BM).

Vào tháng 3 năm nay, chiếc tiêm kích ném bom thế hệ thứ tư đã hạ cánh bụng thành công, với càng thu vào, toàn bộ phi hành đoàn và máy bay đều không bị thương hoặc hư hại nặng, theo báo Krasnaya Zvezda. Đáng chú ý chính là quyết định vào phút chót của kíp lái đã cứu máy bay thành công.

Sự cố khẩn cấp xảy ra vào tháng 3 khi hệ thống càng và bánh mũi của chiếc Su-34 không mở được khi nó hạ cánh. Trong tình huống này, các phi công được phép nhảy dù thoát hiểm và để máy bay rơi tự do. Tuy nhiên, phi hành đoàn đã xin phép thực hiện hạ cánh bụng để cứu máy bay.

Theo báo Nga, sự việc này thể hiện 2 điều: Thứ nhất là kỹ năng phản ứng với tình huống khẩn cấp của phi công rất tốt. Thứ 2 chính là kết cấu bền bỉ như "xe tăng bay" của chiếc Su-34 giúp cú đáp bằng bụng, tóe lửa trên đường băng, diễn ra một cách an toàn và chiếc máy bay trị giá hàng chục triệu USD vẫn còn gần như nguyên vẹn.

“Độ tin cậy của loại máy bay này đã trở thành huyền thoại. Mùa xuân năm nay, chiếc tiêm kích ném bom thế hệ thứ 4 của Nga đã hạ cánh bụng thành công, với càng thu vào. Đáng chú ý là toàn bộ phi hành đoàn và máy bay đều không bị hư hại”, báo Krasnaya Zvezda viết.

Khi sự cố xảy ra, phi công đã bình tĩnh bung dù hãm để cản lực của máy bay, giảm thiểu việc để phi cơ trượt dài trên mặt đất.

Dù tia lửa bắn ra khi phần bụng Su-34 cọ sát xuống mặt đường băng, nhưng chiếc máy bay vẫn nguyên vẹn, dừng lại như thể vừa hạ cánh bình thường.

Thông thường, khi máy bay hạ cánh mà càng không thể tiếp đất, đó sẽ là một thảm họa đối với hầu hết các phi cơ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phi công vẫn kiểm soát tình hình, không rời máy bay, bung dù hãm đúng thời điểm giúp phi cơ giảm tốc.

Mặt khác, khả năng của Su-34 chịu đựng được cú hạ cánh bụng này phần lớn nhờ vào kết cấu bền chắc. Được Sukhoi thiết kế làm tiêm kích-ném bom tiền tuyến, máy bay có khung gia cố để chịu đựng điều kiện chiến đấu, phần bụng sử dụng hợp kim titan nổi tiếng về độ bền, khả năng chịu nhiệt và mài mòn.

Tiến sĩ Emily Carter, chuyên gia vật liệu hàng không và giáo sư tại MIT, giải thích rằng tỉ lệ bền, nhẹ cao của titan giúp nó lý tưởng trong tình huống này: “Titan có thể hấp thụ ma sát và va đập lớn mà không bị gãy, điều này có thể đã giảm thiểu thiệt hại khi trượt”.

Dù tia lửa cho thấy có mài mòn bề mặt, phần bụng trơn, không có các bộ phận nhô ra như càng đáp, giúp phân bổ tải đều, tránh hỏng kết cấu.

Hợp kim nhôm cũng chiếm tỷ lệ lớn trong thân và cánh Su-34, nhẹ hơn titan nhưng vẫn cân bằng được độ bền và khả năng cơ động. Buồng lái là một khoang bọc thép nặng gần 1,5 tấn, dùng titan để bảo vệ phi hành đoàn, theo dữ liệu từ nhà sản xuất Nga.

Thiết kế này ưu tiên khả năng sống sót, có thể góp phần vào việc phi hành đoàn vẫn an toàn sau sự cố. Tia lửa cho thấy có sự mài mòn ở lớp phủ hoặc phần nhôm mềm hơn, nhưng việc không có vết nứt hay cháy trong video cho thấy khung máy bay vẫn rất chắc chắn.

Ngoài ra, hạ cánh bằng bụng cũng đòi hỏi kỹ năng điều khiển cao. Tốc độ phải chuẩn vì nếu quá nhanh thì máy bay sẽ vọt khỏi đường băng, quá chậm thì phi cơ sẽ rơi mạnh.

Su-34 nặng khoảng 45 tấn khi đầy tải, đòi hỏi kiểm soát chính xác để tránh mất lực nâng hoặc bật nảy. Vì vậy, việc bung dù hãm đúng lúc là then chốt, giúp giảm tốc mà không cần dùng phanh hoặc lực đẩy ngược.

Su-34, NATO gọi là “Fullback”, là xương sống của lực lượng tác chiến đường không Nga. Ra mắt năm 2014 sau nhiều thập kỷ phát triển từ nền tảng Su-27, nó là máy bay hai động cơ, hai chỗ ngồi, thiết kế cho nhiệm vụ ném bom mọi thời tiết và không chiến.

Su-34 mang tối đa 8.200kg vũ khí trên 12 điểm treo, gồm tên lửa không đối không R-77, tên lửa không đối đất Kh-29 và bom dẫn đường KAB-500. Ngoài ra còn có pháo GSh-30-1 cỡ 30mm hiệu quả với cả mục tiêu trên không và mặt đất.