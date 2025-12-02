Bên trong những căn hộ bị thiêu rụi trong thảm kịch cháy chung cư Hong Kong

Các chuyên gia DVIU tiếp cận các căn hộ trong chung cư bị cháy (Ảnh: Reuters).

Gần một tuần kể từ sau vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong, lực lượng tìm kiếm cứu hộ tiếp tục rà soát các tòa nhà bị cháy để tìm kiếm các nạn nhân và đánh giá thiệt hại.

Khoảng 600 chuyên gia thuộc Đơn vị Nhận dạng nạn nhân thảm hoạ (DVIU) đã đi từng nhà để dọn dẹp từng căn hộ kể từ khi đám cháy được dập tắt.

Đến nay, các đơn vị chức năng đã hoàn tất rà soát 5 trong số 7 tòa. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện một số thi thể cư dân nằm dọc theo các cầu thang bộ và hành lang do bị mắc kẹt khi cố gắng thoát khỏi đám cháy.

Một căn hộ bị cháy rụi (Ảnh: AFP).

“Một số thi thể đã bị cháy rụi chỉ còn tro, vì vậy chúng tôi không loại trừ khả năng cuối cùng sẽ không thể đưa tất cả những người mất tích ra ngoài”, ông Karen Tsang, người đứng đầu đơn vị điều tra thương vong của cảnh sát cho biết.

Cảnh sát nói thêm rằng 39 thi thể vẫn chưa được nhận dạng, và có thể còn tìm thấy thêm thi thể khi họ bắt đầu kiểm tra tòa nhà bị tàn phá nặng nề nhất, nơi được cho là đám cháy đã bắt đầu.

Đồ đạc trong căn hộ bị thiêu rụi, các mảng tường bị nứt hoặc bong tróc (Ảnh: AFP).

Vụ hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court với gần 5.000 cư dân sinh sống xảy ra chiều 26/11. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ tầng thấp của một trong các tòa nhà và nhanh chóng lan rộng sang các tòa lân cận đang trong quá trình cải tạo.

Đơn vị tìm kiếm cứu hộ lo ngại có những nạn nhân mất tích đã bị cháy rụi không thể nhận diện (Ảnh: AFP).

Theo đánh giá ban đầu, lửa lan nhanh bất thường có thể do các yếu tố cộng hưởng gồm lưới xây dựng bao quanh các tòa nhà kém chất lượng, các tấm xốp che cửa sổ dễ cháy và giàn giáo làm bằng tre.

Giới chức trách Hong Kong cuối ngày 1/12 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court đã lên 151 người, trong khi khoảng 40 người vẫn mất tích. Đây có thể coi là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong vòng hơn 70 năm qua.

Hiện trường ngổn ngang bên ngoài tòa chung cư bị cháy (Ảnh: AFP).

Đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong vòng hơn 70 năm qua (Ảnh: AFP).

Hình ảnh được đăng tải cho thấy các căn hộ trong tòa chung cư bị cháy đen, tất cả đều bị thiêu rụi không thể nhận dạng. Những cư dân bị ảnh hưởng hiện không thể trở về nhà, phải trú tại các cơ sở tạm trú, trong trung tâm thương mại gần đó.

Những cư dân bị ảnh hưởng phải trú tạm trong một trung tâm thương mại gần đó (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, cho đến nay, Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong đã bắt giữ 13 người liên quan đến thảm họa, bao gồm các giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của một công ty xây dựng. Cơ quan này đã “ngay lập tức bắt đầu cuộc điều tra toàn diện theo hướng tội ngộ sát”.

Tổng thư ký Hong Kong, Eric Chan, cho biết 7 trong số 20 mẫu lưới bao quanh giàn giáo quanh các tòa tháp không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy. Kiểm tra ban đầu cho thấy các mẫu đạt tiêu chuẩn, nhưng ông Chan cho hay đơn vị thi công đã sử dụng loại lưới rẻ tiền, không tuân thủ quy định ở những khu vực khó tiếp cận nhằm tránh bị phát hiện.