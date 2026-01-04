Hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Venezuela sau khi được đưa tới Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mặc áo xám khi được đặc vụ Mỹ hộ tống tại sân bay ở New York (Ảnh: Reuters).

Máy bay chở Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, đã hạ cánh xuống New York vài giờ sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3/1.

Ông Maduro đã được đưa tới căn cứ không quân vệ binh quốc gia Stewart ở New York vào lúc 16h30 trên một chiếc Boeing 757 màu trắng.

Đặc vụ Mỹ hộ tống Tổng thống Venezuela tại căn cứ không quân (Nguồn: RT).

Các quan chức Mỹ nói với NBC News rằng ông Maduro dự kiến ​​di chuyển bằng trực thăng đến thành phố New York, nơi ông sẽ được làm thủ tục và chuyển đến cơ sở giam giữ.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Venezuela dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 5/1.

Tổng thống Venezuela được đưa tới Mỹ (Nguồn: RT).

Đoạn video do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy ông Maduro được nhìn thấy mặc quần áo màu xám và được hơn 10 đặc vụ liên bang hộ tống.

Tổng thống Maduro và vợ đã bị bắt giữ sau khi Mỹ mở chiến dịch không kích vào thủ đô Caracas và một số khu vực ở Venezuela.

Tổng thống Venezuela được đưa tới New York (Nguồn: RT).

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho biết Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đang ở nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna thì bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ.

“Họ đã đánh bom vào đó. Và ở đó, họ đã thực hiện hành vi mà chúng tôi gọi là vụ bắt cóc tổng thống và đệ nhất phu nhân của đất nước chúng tôi”, ông Fernandez nói.

Tổng thống Donald Trump nói rằng vào thời điểm bị bắt giữ, Tổng thống Maduro đang được bảo vệ “rất nghiêm ngặt”, đồng thời xác nhận không có ai thiệt mạng trong chiến dịch đột kích vào một nơi mà nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là được phòng thủ rất kiên cố.

Truyền thống Mỹ cũng dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã bị lực lượng Mỹ "kéo ra khỏi phòng ngủ trong cuộc đột kích". Theo các nguồn tin, ông Maduro và vợ đã bị bắt giữ giữa đêm khi đang ngủ.

Cuộc đột kích, do lực lượng đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của lục quân Mỹ thực hiện, không gây ra thương vong nào cho phía Mỹ, một quan chức Mỹ xác nhận.

Sau khi bị bắt giữ, Mỹ đã đưa Tổng thống Maduro và vợ lên tàu USS Iwo Jima, một trong những tàu chiến của Mỹ tuần tra vùng biển Caribe, và hướng đến New York.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ” sau khi ông bị bắt giữ ở Venezuela.

Bà Bondi cho biết Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Nam New York.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết ông Maduro đang “phải đối mặt với nhiều cáo trạng tại Mỹ”.

Mỹ từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Maduro có liên hệ với các băng đảng ma túy và có liên quan tới việc đưa ma túy vào Mỹ, đồng thời từ chối công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Mỹ thậm chí treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án ông.

Tổng thống Maduro đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng Washington đang sử dụng cáo buộc này như một lý do để tiến hành hành động quân sự và lật đổ chính phủ của ông.

Các quan chức Venezuela và chính phủ nhiều nước đã lên án vụ tấn công của Mỹ cũng như việc bắt giữ Tổng thống Maduro.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela. Bà cũng kêu gọi sự bình tĩnh và đoàn kết để bảo vệ đất nước trong bối cảnh Tổng thống Maduro bị "bắt cóc".

Phó Tổng thống Rodriguez đã yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về việc Tổng thống Maduro vẫn còn sống cũng như tung tích của ông sau vụ bắt giữ.

Nga bày tỏ lo ngại trước thông tin Tổng thống Maduro và vợ ông "bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước do hành động gây hấn của Mỹ". Moscow kêu gọi "làm rõ ngay lập tức tình hình này”.