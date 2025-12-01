Hong Kong bắt thêm nghi phạm vụ cháy chung cư, nêu lý do lửa lan nhanh

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Reuters).

Số người thiệt mạng vì vụ việc đã tăng lên 151, trở thành một trong những vụ cháy chung cư chết chóc nhất tại Hong Kong trong hàng chục năm qua. Số nghi phạm bị bắt đã tăng lên 13.

Cảnh sát đã hoàn tất việc rà soát 4/7 tòa tháp chìm trong biển lửa trong thảm họa hôm 26/11 tại khu Wang Fuk Court. Giới chức phát hiện thi thể cư dân trong các cầu thang bộ và trên sân thượng, bị mắc kẹt khi tìm cách chạy khỏi vụ cháy. Khoảng 40 người vẫn đang mất tích.

Các cuộc kiểm tra cho thấy nhiều mẫu lưới màu xanh quấn quanh giàn giáo tre tại các tòa nhà vào thời điểm xảy ra cháy đã không đạt tiêu chuẩn chống cháy, các quan chức giám sát cuộc điều tra cho biết tại cuộc họp báo.

Theo đó, giới chức cho biết 7 trong số 20 mẫu lưới bảo vệ lấy từ Wang Fuk Court ở Tai Po đã không đạt tiêu chuẩn chống cháy. Tám tòa nhà của khu dân cư này đã được cải tạo từ tháng 7 năm ngoái và được bao phủ bởi giàn giáo cùng lưới màu xanh lá.

Điều tra sơ bộ phát hiện rằng sau thiệt hại do bão vào tháng 7, một số tấm lưới bên ngoài giàn giáo đã bị thay thế bằng vật liệu rẻ tiền, không có khả năng chống cháy.

Tổng Thư ký hành chính Eric Chan Kwok-ki cho biết các nghi phạm đã sử dụng “những phương thức tinh vi” và dùng lẫn lộn cả lưới chống cháy và lưới không chống cháy.

Các nhà thầu thực hiện việc cải tạo đã sử dụng những vật liệu kém chất lượng này ở các vị trí khó tiếp cận, khiến thanh tra khó phát hiện, ông Chan cho hay.

Lớp cách nhiệt bằng bọt do các nhà thầu sử dụng cũng góp phần làm ngọn lửa lan nhanh, và hệ thống báo cháy của khu nhà không hoạt động đúng cách, giới chức cho hay.

Hàng nghìn người đã đến tưởng niệm các nạn nhân, xếp hàng kéo dài hơn 1 km dọc con kênh cạnh khu nhà.

Các tòa nhà còn lại để tìm kiếm thi thể là “những nơi khó khăn nhất”, Amy Lam, một quan chức cảnh sát cấp cao, nói với báo giới hôm 30/11, và cho biết giai đoạn cuối của cuộc tìm kiếm có thể kéo dài vài tuần.

Hình ảnh do cảnh sát chia sẻ cho thấy các sĩ quan mặc đồ bảo hộ, khẩu trang và mũ bảo hiểm, kiểm tra những căn phòng có tường đen sạm và đồ đạc cháy rụi, lội qua nước dùng để dập ngọn lửa.

Một lượng lớn cảnh sát đã có mặt tại hiện trường từ sáng sớm thứ Hai để tiếp tục tìm kiếm trong các tòa nhà cháy đen.

Theo dữ liệu điều tra dân số, các khối chung cư này từng là nơi sinh sống của hơn 4.000 người, và những người thoát nạn giờ phải cố gắng ổn định lại cuộc sống.

Hơn 1.100 người đã được chuyển từ các trung tâm sơ tán sang nhà ở tạm thời, và thêm 680 người được bố trí tại các ký túc xá thanh niên và khách sạn, giới chức cho biết.

Do nhiều cư dân phải bỏ lại đồ đạc khi chạy thoát, chính quyền đã hỗ trợ khẩn cấp 10.000 HKD (1.284 USD) cho mỗi hộ gia đình và cung cấp hỗ trợ đặc biệt trong việc cấp lại thẻ căn cước, hộ chiếu và giấy chứng nhận kết hôn.