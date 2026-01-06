Tổng Thư ký Liên hợp quốc quan ngại về cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (Ảnh: Reuters).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm thứ hai bày tỏ quan ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi Mỹ khẳng định không có kế hoạch đưa quân vào kiểm soát quốc gia Mỹ Latinh này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York chỉ vài giờ trước khi ông Maduro ra hầu tòa tại một tòa án liên bang ở Manhattan với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Ông Maduro mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc mà Mỹ đưa ra, đồng thời khẳng định ông vẫn là nhà lãnh đạo của Venezuela.

“Tôi vô cùng quan ngại về khả năng tình trạng bất ổn tại đất nước này có thể gia tăng, tác động tiềm tàng đối với khu vực, cũng như tiền lệ mà sự việc này có thể tạo ra trong cách thức quan hệ giữa các quốc gia được tiến hành”, ông Guterres nói trong tuyên bố do bà Rosemary DiCarlo, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc, đọc trước Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz nói với Hội đồng Bảo an rằng Mỹ đã tiến hành “một chiến dịch thực thi pháp luật, có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ" nhằm vào ông Maduro và Phu nhân Cilia Flores.

Ông Waltz khẳng định không có cuộc chiến nào nhằm vào Venezuela hay người dân Venezuela và Mỹ không đưa quân vào kiểm soát quốc gia Nam Mỹ này.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Tây Bán Cầu bị sử dụng làm căn cứ hoạt động cho các đối thủ của đất nước chúng tôi. Không thể để trữ lượng năng lượng lớn nhất thế giới nằm dưới sự kiểm soát của các đối thủ của Mỹ", ông nói.

Trong khi đó, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada gọi chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ ông Maduro là "một cuộc tập kích bất hợp pháp", không có bất cứ cơ sở pháp lý nào. Ông Moncada nói với Hội đồng Bảo an rằng các thể chế của Venezuela vẫn đang hoạt động bình thường, trật tự hiến pháp được duy trì và nhà nước đang thực thi quyền kiểm soát hiệu quả trên toàn bộ lãnh thổ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tại Venezuela tham gia đối thoại bao trùm và dân chủ, đồng thời nói thêm: “Tôi hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm giúp người dân Venezuela tìm ra con đường hòa bình phía trước".

Ông Guterres cũng bày tỏ quan ngại rằng chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ ông Maduro tại Caracas cuối tuần qua đã không tôn trọng các quy tắc của luật pháp quốc tế. Hiến chương Liên hợp quốc quy định các quốc gia thành viên “phải kiềm chế trong quan hệ quốc tế liên quan tới việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”.

Nga, Trung Quốc và Colombia đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ là bất hợp pháp. Phần lớn các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an không trực tiếp chỉ trích Mỹ, mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Colombia, nước đã đề nghị tổ chức cuộc họp hôm 5/1, chỉ trích cuộc tập kích của Mỹ. Nga, Trung Quốc và Venezuela kêu gọi Mỹ trả tự do cho ông Maduro và vợ ông.