Bitcoin vượt 94.000 USD, lý do đến từ một tin đồn gây chấn động

Những ngày đầu năm, trong khi giá vàng vượt ngưỡng 4.400 USD/ounce và dầu mỏ chao đảo vì những biến động địa chính trị tại Venezuela, thì ở một góc khác, "vàng kỹ thuật số" đã chính thức thức giấc.

Không còn là những nhịp đi ngang ru ngủ của quý IV năm ngoái, bitcoin đã có cú bứt tốc đầy ngoạn mục, phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Mở màn năm 2026, bitcoin đã có cú bật tăng ấn tượng khoảng 7% với giá giao dịch quanh mức 93.600 - 94.000 USD, phá vỡ thế đi ngang đầy khó chịu suốt nhiều tuần qua (Ảnh: CoinNews).

Cú "quay xe" ngoạn mục và tín hiệu từ dòng tiền lớn

Kết thúc năm 2025 với mức giảm 6% và tâm lý "mua tin đồn, bán sự thật" bao trùm, ít ai ngờ bitcoin lại khởi động năm mới mạnh mẽ đến vậy. Dữ liệu từ các sàn giao dịch lớn ghi nhận đồng tiền số vua đã vượt qua mốc 93.000 USD, thậm chí có thời điểm chạm 94.026 USD trên Bitstamp trong phiên giao dịch đầu tuần.

Không đơn thuần là một nhịp hồi mang tính kỹ thuật, giới quan sát chỉ ra rằng, sự thay đổi trong cấu trúc thị trường đang diễn ra rõ rệt. Lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, giá bitcoin đã giao dịch trên đường trung bình động (EMA) 200 ngày - một ranh giới sinh tử phân định xu hướng dài hạn.

Việc vượt qua ngưỡng cản này, cùng với việc phá vỡ mức 93.500 USD - giá mở cửa của năm 2025 - cho thấy phe mua đang quyết tâm giành lại quyền kiểm soát.

Theo báo cáo mới nhất từ 10X Research, bitcoin đã chính thức bước vào một xu hướng tăng giá. Động lực chính đến từ việc các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu tái định vị danh mục đầu tư ngay khi bước sang năm mới. Dòng tiền trên thị trường quyền chọn cũng đang phát đi tín hiệu lạc quan khi các hợp đồng bán bị thanh lý ồ ạt, nhường chỗ cho các vị thế mua với kỳ vọng giá sẽ sớm chinh phục mốc 100.000 USD.

Chiến lược gia Sean Farrell của Fundstrat cũng đồng tình với nhận định này, cho rằng hoạt động tái cân bằng danh mục trong tháng 1 sẽ là lực đẩy quan trọng kích hoạt đà tăng.

Tom Lee, nhà đồng sáng lập Fundstrat Global Advisors và là một "chứng sĩ" lão luyện, tiếp tục giữ vững lập trường lạc quan. Dù thừa nhận dự báo bitcoin đạt 200.000 USD trong năm ngoái đã lỡ hẹn (thực tế đỉnh tháng 10/2025 chỉ đạt 126.000 USD), nhưng Tom Lee tin rằng năm 2026 sẽ là một năm "xây dựng" với 2 nửa rõ rệt: nửa đầu năm biến động để rũ bỏ và nửa cuối năm bùng nổ.

Ẩn số Venezuela và tin đồn về kho dự trữ bóng tối

Tuy nhiên, câu chuyện hấp dẫn nhất trên các diễn đàn tài chính hiện nay không nằm ở các chỉ báo kỹ thuật, mà là những biến động địa chính trị đầy kịch tính.

Sự kiện Mỹ có những động thái can thiệp mạnh mẽ tại Venezuela và việc Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ đã tạo ra một cú sốc trên thị trường hàng hóa. Giá dầu giảm mạnh do kỳ vọng nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này sẽ được khơi thông, nhưng dòng vốn lại tìm đến các tài sản rủi ro như một hầm trú ẩn mới.

Đáng chú ý, thị trường đang râm ran tin đồn về một "kho dự trữ bóng tối". Các nguồn tin chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho rằng Venezuela có thể đang nắm giữ lượng bitcoin trị giá lên tới 60 tỷ USD - thành quả của việc chuyển đổi doanh thu dầu mỏ và vàng sang tiền số từ năm 2018 để né tránh các lệnh trừng phạt.

Nếu con số này là thật, Venezuela sẽ là quốc gia nắm giữ bitcoin lớn thứ 2 thế giới, gấp đôi lượng dự trữ của Mỹ và chỉ đứng sau gã khổng lồ MicroStrategy.

Dù thế, phản ứng của thị trường là rất thật. Giới đầu tư đang đặt cược vào kịch bản Mỹ có thể tiếp quản số tài sản này để bổ sung vào kho dự trữ chiến lược quốc gia, làm giảm nguồn cung trôi nổi và tạo ra sự khan hiếm cục bộ. Các chuyên gia từ QCP Group nhận định, cú sốc địa chính trị này đang trở thành chất xúc tác ngắn hạn, đẩy bitcoin đi lên song hành cùng thị trường chứng khoán, bất chấp sự sụt giảm của giá dầu.

Trên mạng xã hội tiền mã hóa, những tin đồn chưa được xác nhận bắt đầu lan truyền rằng Venezuela có thể đang nắm giữ một “kho dự trữ bóng tối” bằng bitcoin, trị giá khoảng 60 tỷ USD (Ảnh: Blockchair).

Rủi ro thanh khoản và lời cảnh báo từ chuyên gia

Mặc dù sắc xanh đang bao phủ bảng điện, các nhà đầu tư sành sỏi vẫn nhìn thấy những "gợn sóng" đáng lo ngại. Một nghịch lý đang diễn ra, đó là giá tăng nhưng khối lượng giao dịch lại đang ở mức thấp đáng báo động. Dữ liệu on-chain từ Glassnode chỉ ra rằng khối lượng giao dịch giao ngay đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023.

Sự mỏng manh về thanh khoản này được ví như lâu đài xây trên cát. Nhà đầu tư kỳ cựu Willy Woo cảnh báo rằng dù thị trường có thể chứng kiến những cú bơm giá trong ngắn hạn, nhưng nền tảng thanh khoản yếu ớt có thể khiến đà tăng thiếu bền vững. Các đợt tăng giá không đi kèm với khối lượng giao dịch bùng nổ thường ẩn chứa rủi ro đảo chiều nhanh chóng nếu phe bán quay trở lại.

Bên cạnh đó, Tom Lee cũng đưa ra lời khuyên chiến lược về ether (ETH). Ông cho rằng đồng tiền này đang bị định giá thấp một cách đáng kể và có thể đang bước vào một siêu chu kỳ tương tự như bitcoin giai đoạn 2017-2021. Bitmine Immersion Technologies, công ty do ông làm Chủ tịch, đã gom thêm lượng lớn ETH vào kho bạc, xem đây là một khoản đầu tư chiến lược chứ không đơn thuần là đầu cơ.

Thị trường tài chính 2026 đang mở ra với những kịch bản khó lường nhất. Từ những con số kỹ thuật khô khan như “điểm cắt tử thần” hay "điểm cắt vàng”, cho đến những câu chuyện địa chính trị mang màu sắc ly kỳ, tất cả đang hòa quyện để tạo nên một bức tranh đầu tư đầy mê hoặc nhưng cũng lắm cạm bẫy. Như Tom Lee đã đúc kết: "Đứng ngoài thị trường lúc này có vẻ an toàn, nhưng rốt cuộc đó lại có thể là rủi ro lớn nhất".

Lưu ý: Bài viết mang tính chất cung cấp thông tin thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư.