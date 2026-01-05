Nga gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ sau chiến dịch quân sự ở Venezuela

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc các hành động của Mỹ chống lại Venezuela, bao gồm việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, là hành động xâm nhập lãnh thổ. Ông cũng cảnh báo đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Do vậy, theo quan chức an ninh cấp cao của Nga, Washington không còn quyền chính thức để chỉ trích Moscow về bất kỳ hành động nào.

“Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhiều lần nói rằng mục đích thực sự của chính quyền Mỹ hiện tại là kiểm soát dầu mỏ và các nhiên liệu hóa thạch khác của Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề giấu giếm điều đó", ông Medvedev nhắc lại.

Ông Medvedev cũng cho rằng phản ứng của các nước châu Âu đối với các sự kiện ở Venezuela là một trường hợp điển hình của việc sử dụng tiêu chuẩn kép.

Ông lập luận rằng những nghi ngờ về tính hợp pháp của Tổng thống Maduro, do châu Âu nêu ra là "không có cơ sở".

Ông Medvedev nhận định Liên hợp quốc hiện không có các cơ chế hiệu quả để giải quyết các tình huống như hành động của Mỹ đối với Venezuela.

Trong khi đó, ông cho rằng, thế giới cần các cơ chế thực sự và hiệu quả như một phần của luật pháp quốc tế có thể đảm bảo một cuộc sống bình yên, an toàn cho hàng tỷ người trên Trái đất.

Theo ông Medvedev, việc bắt giữ Tổng thống Maduro cũng sẽ làm gia tăng sự đối đầu mà các nước Mỹ Latinh dành cho Mỹ. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo Washington hoàn toàn có thể lặp lại kịch bản Venezuela ở Ukraine.

Nga là một trong những nước phản ứng mạnh mẽ nhất sau khi Mỹ mở chiến dịch không kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ thả Tổng thống Maduro và vợ ông.

"Liên quan đến thông tin đã được xác nhận về việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đang ở Mỹ, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại lập trường này và thả tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền và vợ ông", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết "tạo điều kiện để giải quyết mọi vấn đề hiện có giữa Mỹ và Venezuela thông qua đối thoại".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hành động gây hấn vũ trang của Mỹ chống lại Venezuela đã gây ra mối quan ngại sâu sắc và sự lên án mạnh mẽ.

"Những lý do được đưa ra để biện minh cho những hành động như vậy là không thể chấp nhận được", tuyên bố nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, "điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm ra giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Venezuela phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp bên ngoài nào.

“Khu vực Mỹ Latinh phải được duy trì là khu vực hòa bình, như tuyên bố năm 2014. Ngược lại, Venezuela phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không bị bất kỳ sự can thiệp nào - chứ đừng nói đến can thiệp quân sự - từ bên ngoài”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

“Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với người dân Venezuela và sự ủng hộ đối với đường lối lãnh đạo Bolivar, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López hôm 4/1 đã yêu cầu “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, sau khi họ bị Mỹ bắt giữ.

“Đây là một hành động xâm nhập chống lại tổng thống hợp pháp của Venezuela và Đệ nhất phu nhân. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho bà ấy và tổng thống - tổng tư lệnh của chúng tôi, và chúng tôi lên án mọi điều đang xảy ra đối với Venezuela, đi ngược lại chủ quyền của chúng tôi”, ông nói thêm.

Bộ trưởng López cảnh báo quyết định của Tổng thống Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro là mối đe dọa đối với sự ổn định địa chính trị.

“Điều này cho thấy mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới. Nếu hôm nay là Venezuela, thì ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ nước nào”, ông López cảnh báo.