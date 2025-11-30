Vụ cháy chung cư Hong Kong: Số người chết tăng lên 146

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Hong Kong (Ảnh: SCMP).

Cảnh sát cấp cao Karen Tsang Shuk-yin, sĩ quan phụ trách đội điều tra thương vong, xác nhận số người chết trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 146 tính đến hôm nay 30/11.

Bà Tsang cũng cảnh báo số người chết sẽ tiếp tục tăng, khi thi thể tiếp tục được đưa ra khỏi các tòa nhà.

Các sĩ quan thuộc đơn vị tìm kiếm đã tìm thấy thêm nhiều thi thể, khi họ mở rộng tìm kiếm sang 3 tòa nhà khác thuộc khu chung cư Wang Fuk Court.

Các sĩ quan xác nhận đã tìm thấy 18 thi thể tại hiện trường vào ngày 30/11. "Chúng tôi dự đoán ​​sẽ có thêm nhiều người chết nữa", bà Tsang nói.

Các căn hộ cháy đen sau vụ hỏa hoạn ở Hong Kong (Ảnh: SCMP).

Nhiều thi thể đã được tìm thấy tại Wang Tai House, tòa nhà thứ hai bị cháy. Ngọn lửa bắt đầu từ tòa Wang Cheong House.

"Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc", bà Tsang nói thêm.

Bà Tsang cho biết tình trạng bên trong các tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng. Có nhiều vật sắc nhọn, đống đổ nát cháy đen, và bóng tối khiến công việc tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

“Họ làm việc ngày đêm không nghỉ ngơi để tìm kiếm thi thể. Chúng tôi hy vọng sẽ xác định được danh tính các nạn nhân càng sớm càng tốt để giảm bớt nỗi lo lắng của gia đình”, bà chia sẻ.

Ông Cheng Ka-chun, sĩ quan phụ trách Đơn vị Xác định Nạn nhân Thảm họa, cho biết trong quá trình tìm kiếm, họ đã tìm thấy thi thể bên trong các căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí trên mái nhà.

Ông cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn do thiếu ánh sáng, mặc dù vẫn có ánh sáng mặt trời tự nhiên. Các đội tìm kiếm phải sử dụng đèn pha và đèn pin, cũng như hệ thống chiếu sáng khẩn cấp.

Ông Cheng nhấn mạnh nhóm của ông đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm vào ban ngày để tối đa hóa hiệu quả.

Hơn 1.000 người từ khắp Hong Kong đã đổ về khu chung cư bị cháy ở Tai Po, phía bắc đặc khu để chia buồn với các nạn nhân.

Thi thể được đưa ra khỏi tòa nhà (Ảnh: SCMP).

Chính quyền Hong Kong đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm điều tra liên ngành để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ cháy, trong đó có 3 người bị cảnh sát bắt giữ vì tội ngộ sát.

Lãnh sự quán Indonesia tại Hong Kong cho biết ít nhất 7 công dân Indonesia đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Lãnh sự quán Philippines xác nhận một công nhân Philippines ở nước ngoài cũng đã tử vong trong vụ cháy.

Sở Xây dựng Hong Kong đã ra lệnh tạm dừng thi công 30 dự án xây dựng tư nhân trên khắp đặc khu.

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong nhiều thập niên, đã gây chấn động toàn bộ trung tâm tài chính này, nơi nổi tiếng với hàng loạt khu nhà ở cao tầng và mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới.

Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi 7/8 tòa tháp 32 tầng tại một khu chung cư đang được cải tạo với giàn giáo tre và vật liệu cách nhiệt bằng bọt xốp.