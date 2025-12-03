Kết thúc tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà vụ cháy cụm chung cư Hong Kong

Người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát Hong Kong Joe Chow ngày 3/12 thông báo các tin tức liên quan về vụ cháy cụm chung cư (Ảnh: RTHK).

Theo các nguồn tin, vào ngày cuối cùng của cuộc tìm kiếm, Cảnh sát Hong Kong đã hoàn tất việc rà soát các căn hộ trong cả 7 tòa nhà xảy ra cháy, phát hiện thêm 3 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên 159.

Cảnh sát trưởng Hong Kong Joe Chow cho biết, trong số này có 140 thi thể đã được nhận dạng, bao gồm 49 nam và 91 nữ, độ tuổi từ 1 đến 97. Trong số các nạn nhân có 1 lính cứu hỏa, 10 người giúp việc nước ngoài và 5 nhân viên làm việc tại hiện trường. Hiện vẫn còn 19 người chưa xác định được danh tính.

Cảnh sát đã rà soát các tòa nhà suốt 5 ngày qua trong điều kiện khắc nghiệt, một số căn hộ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên hiện vẫn còn 31 người mất tích.

"Chúng tôi đã tìm thấy xương người nghi là của nạn nhân bên trong các căn hộ khác nhau, chúng tôi phải tiến hành thêm các xét nghiệm. Tất nhiên, đối với những người đã báo cáo mất tích, chúng tôi hy vọng người thân có thể hỗ trợ so sánh ADN", ông Chow phát biểu tại một cuộc họp báo gần hiện trường vụ cháy.

Ông nói thêm rằng: "Chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp pháp y khác như so sánh răng để xác định danh tính người mất tích. Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng họ có thể về với gia đình".

Cảnh sát trưởng Hong Kong còn cho biết, đã có 152 thi thể đã được tìm thấy tại tòa chung cư Wang Cheong và Wang Tai, tòa nhà đầu tiên và thứ hai bị cháy.

Cảnh sát cũng kiểm tra lại các căn hộ của những người được báo cáo mất tích, thậm chí còn dùng tay không để tìm kiếm trong đống đổ nát. Ông Chow cho biết, việc tìm kiếm thi thể hiện sẽ được chuyển sang các khu vực khác của tòa nhà, chẳng hạn như phần còn lại của giàn giáo tre che phủ các tòa nhà.

"Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc. Như quý vị có thể thấy trên giàn giáo, rất nhiều tre đã đổ sụp. Chúng tôi vẫn cần phải làm nhiều việc... để xem có thi thể nào bị giàn giáo tre lấp đi hay không", ông Chow nói.

Cảnh sát trưởng Hong Kong cũng cho biết về việc đã bắt giữ thêm 6 người đàn ông, là các nhà thầu cung cấp thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, với cáo buộc khai báo sai sự thật với Sở Cứu hỏa về việc hệ thống báo cháy sẽ không tắt trong quá trình thi công. Một người trong số đó đã được thả, trong khi 5 người còn lại vẫn bị giam giữ.

Cho đến nay, tổng cộng đã có 21 người liên quan đến vụ cháy bị bắt giữ.