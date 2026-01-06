Đan Mạch cảnh báo NATO sụp đổ nếu Mỹ tấn công Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Ảnh: AFP).

"Nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự một đồng minh NATO, thì mọi thứ sẽ là dấu chấm hết, bao gồm cả NATO và an ninh thời hậu Thế chiến II", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói với truyền thông.

Trước đó, bà kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump “chấm dứt các lời đe dọa” sáp nhập Greenland vì trên thực tế đó là tấn công một đồng minh NATO.

Nếu Mỹ kiểm soát Greenland bằng biện pháp quân sự, điều đó sẽ phá hủy thỏa thuận vốn được coi là nền tảng cho liên minh quân sự NATO, mà cả Đan Mạch và Mỹ đều là những thành viên sáng lập. Theo hiệp ước, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào đều được coi là tấn công vào toàn bộ các thành viên.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen kêu gọi vùng lãnh thổ này khôi phục “sự hợp tác tốt đẹp” với Mỹ và hối thúc người dân không nên hoảng loạn.

“Tình hình không đến mức Mỹ có thể chinh phục Greenland. Điều đó không xảy ra. Vì vậy, chúng ta không được hoảng loạn. Chúng ta phải khôi phục sự hợp tác tốt đẹp mà chúng ta từng có”, ông Nielsen nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 5/1, ông kêu gọi Tổng thống Trump từ bỏ những “ảo tưởng” về việc sáp nhập Greenland.

“Đủ rồi. Đừng gây sức ép nữa, đừng ám chỉ nữa. Đừng ảo tưởng về việc sáp nhập. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Nhưng điều đó phải diễn ra thông qua các kênh phù hợp và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng Mỹ cần có Greenland vì an ninh quốc gia, không phải vì nguồn tài nguyên khoáng sản của vùng đất này. Ông từng tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng quân đội để giành quyền kiểm soát Greenland.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 5/1, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nói rằng “Greenland nên trở thành một phần của Mỹ”, nhưng ông bác bỏ khả năng cần sử dụng biện pháp quân sự để đạt được điều đó.

“Không ai sẽ chiến đấu với Mỹ bằng quân sự vì tương lai của Greenland”, ông Miller lập luận.

Ông nói thêm: “Mỹ là trụ cột của NATO. Để Mỹ bảo đảm an ninh khu vực Bắc Cực, bảo vệ và phòng thủ cho NATO cũng như các lợi ích của NATO, thì rõ ràng Greenland nên là một phần của Mỹ, và đó là cuộc đối thoại mà chúng tôi sẽ tiến hành với tư cách một quốc gia”.

Ông Miller từ lâu là một nhân vật quyền lực hoạt động hậu trường trong hoạch định chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Ông được coi là kiến trúc sư của phần lớn các chính sách của ông Trump, người định hướng cho Tổng thống Mỹ về các chính sách nhập cư cứng rắn và chương trình nghị sự trong nước.

Ông đưa ra các bình luận này sau khi vợ ông đăng một hình ảnh trên mạng xã hội vào cuối tuần với cờ Mỹ phủ lên bản đồ Greenland cùng dòng trạng thái “Sắp rồi”.