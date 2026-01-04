Lời nói của Tổng thống Venezuela khi bị đưa tới nhà giam New York

Ảnh chụp từ video do tài khoản Rapid Response 47 của Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tại văn phòng của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) ở thành phố New York (Ảnh: Reuters).

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng trên mạng xã hội X đã đăng tải một video ghi lại hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị các đặc vụ của Cơ quan phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) áp giải ở New York hôm 3/1.

Trong video, ông Maduro, mặc áo khoác và mũ trùm đầu màu đen, đi dọc hành lang có tấm thảm ghi “DEA NYD”. Có thể nghe thấy tiếng ông nói “Chúc ngủ ngon” và “Chúc mừng năm mới” trong đoạn video.

Sở Cảnh sát New York xác nhận, ông Maduro đã được đưa đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn sau khi được đưa bằng trực thăng đến Manhattan và được hộ tống đến cơ sở này bởi một đoàn xe của lực lượng thực thi pháp luật.

Một số nhân vật chủ chốt trong các vụ án nổi tiếng, như Sean “Diddy” Combs và Sam Bankman-Fried, từng bị giam giữ tại trung tâm giam giữ này.

Ông Maduro dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về ma túy và vũ khí tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Trước đó, trực thăng chở ông Maduro đã cất cánh từ sân bay ở Manhattan và di chuyển đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan sau khi nhà lãnh đạo Venezuela bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Tổng thống Venezuela được đưa tới văn phòng cơ quan chống ma túy New York (Nguồn: CBS).

Kênh CBS cũng xác nhận Tổng thống Maduro đã đến trung tâm giam giữ ở New York vào khoảng 20h52 ngày 3/1. Tính đến tối 3/1, ông vẫn chưa được bố trí khu ở riêng.

Trung tâm Giam giữ Metropolitan là nơi có cơ sở vật chất tốt nhất trong số các trung tâm giam giữ ở Mỹ để xử lý các trường hợp cần đảm bảo an ninh cao.

Cựu quan chức Cục Nhà tù Liên bang Mỹ Judi Garrett nói với Fox News rằng bà dự đoán Tổng thống Maduro sẽ được đưa vào một khu giam giữ đặc biệt.

Tổng thống Venezuela được đưa tới New York (Nguồn: RT).

Máy bay chở Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, đã hạ cánh xuống New York vài giờ sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3/1.

Ông Maduro đã được đưa tới căn cứ không quân vệ binh quốc gia Stewart ở New York vào lúc 16h30 trên một chiếc Boeing 757 màu trắng.

Các quan chức Mỹ nói với NBC News rằng ông Maduro ​​di chuyển bằng trực thăng đến thành phố New York, nơi ông sẽ được làm thủ tục và chuyển đến cơ sở giam giữ.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Venezuela dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 5/1.

Đoạn video do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy ông Maduro được nhìn thấy mặc quần áo màu xám và được hơn 10 đặc vụ liên bang hộ tống.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho biết Tổng thống Maduro và vợ đang ở nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna thì bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ” sau khi ông bị bắt giữ ở Venezuela.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết ông Maduro đang “phải đối mặt với nhiều cáo trạng tại Mỹ”.

Mỹ từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Maduro có liên hệ với các băng đảng ma túy và có liên quan tới việc đưa ma túy vào Mỹ, đồng thời từ chối công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Mỹ thậm chí treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án ông.

Tổng thống Maduro đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng Washington đang sử dụng cáo buộc này như một lý do để tiến hành hành động quân sự và lật đổ chính phủ của ông.

Các quan chức Venezuela và chính phủ nhiều nước đã lên án vụ tấn công của Mỹ cũng như việc bắt giữ Tổng thống Maduro.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela.