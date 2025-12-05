Nỗi ám ảnh của lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Bên trong chung cư bị cháy ở Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Các lính cứu hỏa đã mô tả những điều kiện khắc nghiệt mà họ phải đối mặt trong quá trình tìm kiếm người sống sót sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc hôm 26/11.

Các nhân viên cứu hộ phải leo hàng chục tầng cầu thang trong khi phải tiết kiệm oxy để tìm bất kỳ ai còn sống ở các tầng cao hơn.

Đối với một số lính cứu hỏa, chiến dịch này khiến họ cảm thấy tội lỗi và bất lực sau khi họ chỉ tìm thấy thi thể. Một người nói rằng việc bắt gặp những thi thể nằm rải rác đã khiến anh gặp ác mộng, mất ngủ nhiều ngày, nhưng anh vẫn tận tâm với công việc của mình.

Các lính cứu hỏa đã đăng tải những câu chuyện của họ lên nền tảng mạng xã hội Threads trong tuần qua, kể lại những thách thức cực độ bên trong khu chung cư bị cháy khiến ít nhất 159 người thiệt mạng, 7 trong 8 tòa nhà cao 31 tầng bị phá hủy.

“Mặc dù trên mạng, nhiều lính cứu hỏa mô tả việc cứu được nhiều người sống sót, nhưng tôi lại ở nơi tăm tối nhất (về tinh thần). Đó là vì tất cả những gì tôi tìm được chỉ là thi thể”, một lính cứu hỏa lấy biệt danh “TTT” viết.

Một lính cứu hỏa khác viết, anh và các đồng nghiệp phải đi bộ lên các căn hộ ở tầng 20 trở lên để tìm người sống sót, và anh phải chia phần oxy trong bình mà anh mang theo để tối đa hóa thời gian tìm kiếm.

“Không thể nhìn thấy cả bàn tay đang giơ ra của mình giữa làn khói. Mỗi bước tiến lên đều phải lần mò bằng tay”, cựu chỉ huy cứu hỏa họ Lam nói. Ông cho biết thêm rằng trang bị bảo hộ của lính cứu hỏa, dù hiệu quả, cũng không thể che phủ mọi bộ, khiến những khu vực như cổ dễ bị phơi ra trước sức nóng cực độ. Lam, người đã tham gia chiến đấu với vụ cháy kéo dài 68 giờ tại Tòa nhà Công nghiệp Blue Box ở Aberdeen vào năm 1986, mô tả trải nghiệm đó là “cực kỳ khắc nghiệt”.

Ca trực của ông kéo dài 12 giờ, trong đó ông luân phiên giữa việc chữa cháy và trực sẵn sàng.

“Mang theo gần 20kg thiết bị vào trong, anh có thể làm việc được bao lâu? Một khi anh bước ra ngoài, một đội khác đi vào. Anh nghỉ một lúc rồi lại quay vào”, ông Lam nói. Nhưng vị chỉ huy cứu hỏa cho biết ông sẽ biến áp lực và lo lắng về an toàn thành động lực để cứu được nhiều người sống sót hơn.

TTT, người viết về những hồi tưởng về các thi thể nằm rải rác, chia sẻ anh không bị chấn thương đó làm nhụt chí.

“Tôi chỉ có thể nói rằng, sau những gì trải qua, tôi nhận ra rằng mình thật sự yêu công việc của mình. Đó là vì công việc này là để giúp đỡ mọi người”, ông nói.