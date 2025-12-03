Cư dân chật vật sau vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Cư dân trở lại thu dọn đồ đạc sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: SCMP).

Mang theo những vali lớn và túi trống, cư dân của tòa nhà duy nhất trong khu phức hợp không bị phá hủy bởi vụ hỏa hoạn kéo dài 40 giờ được nhân viên chính quyền hộ tống về nhà và được cho 90 phút để thu dọn đồ đạc. Bảy tòa nhà khác đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Toàn bộ cư dân của khu chung cư Wang Fuk Court, hơn 4.000 người, đã phải sơ tán do vụ cháy tồi tệ nhất của thành phố trong nhiều thập kỷ, và nhiều người đang được bố trí ở nhà tạm. Giới chức trách chưa cho biết khi nào cư dân của tòa nhà không bị ảnh hưởng có thể trở lại hoàn toàn, vì họ đang thu thập bằng chứng trong cuộc điều tra hình sự.

“Cả cuộc đời tôi đều ở đó”, một phụ nữ 60 tuổi họ Lam nói, khi bà đang đợi con gái với những túi đựng có thể tái sử dụng, trước khi vào căn hộ của mình.

Hỏa hoạn xảy ra tại cụm chung cư Wang Fuk Court vào chiều 26/11 đã khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và khoảng 30 người còn mất tích.

Cảnh sát tiếp tục rà soát 7 tòa nhà bị cháy rụi trong tổng số 8 tòa. Việc tìm kiếm có thể kéo dài nhiều tuần do điều kiện nguy hiểm và khó khăn trong việc thu gom thi thể; một số thi thể được tìm thấy trên tầng mái, cầu thang, và một số khác chỉ còn là tro.

Hơn 2.600 cư dân đã được đưa vào nơi ở tạm thời, chính quyền cho biết, với 1.013 người đang lưu trú tại các ký túc xá, trại hoặc phòng khách sạn. Thêm 1.607 cư dân đã chuyển vào các căn hộ chuyển tiếp.

“Ban đêm tôi mất ngủ, nghĩ về nhà mình. Mọi thứ tôi dành dụm suốt hàng chục năm đã mất hết”, một phụ nữ 71 tuổi họ Leung nói.

Bà Leung đã quay lại khu chung cư với chồng và con gái để nói chuyện với nhân viên hỗ trợ ở đó.

Bà và chồng được đưa vào nhà ở chuyển tiếp tuần trước sau khi căn hộ của họ bị lửa thiêu rụi. Tuy nhiên bà nói rằng vị trí quá xa phương tiện công cộng và quá nhỏ để 2 vợ chồng ở. Họ đã quyết định sống cùng con gái trong khi tìm chỗ ở phù hợp hơn.

Con gái bà Leung, chị Bonnie Leung, 41 tuổi, nói họ “không thể tưởng tượng được một thảm kịch nhiều người chết như vậy, lại có thể xảy ra ở Hong Kong”.

“Cha mẹ tôi, và nhiều cư dân đã chật vật suốt bao nhiêu năm. Có một mái nhà ở đây đã mang lại cho chúng tôi sự yên bình, mất tất cả thật đau đớn”, cô chia sẻ.

Giữa những lời kêu gọi minh bạch và trách nhiệm, lãnh đạo Hong Kong John Lee đã yêu cầu thành lập một ủy ban do thẩm phán đứng đầu để điều tra nguyên nhân vụ cháy và xem xét lại việc giám sát công tác cải tạo tòa nhà.

Năm ngoái, cư dân Wang Fuk Court đã được chính quyền thông báo họ đối mặt với “rủi ro cháy nổ tương đối thấp” sau khi họ phàn nàn về những nguy cơ cháy do việc cải tạo gây ra.

Giới chức đã chỉ ra lưới nhựa và lớp xốp cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo tại khu chung cư cao tầng này có thể là yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh.