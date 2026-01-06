TPHCM khởi công, động thổ loạt dự án hạ tầng gần 240.000 tỷ đồng vào 15/1

TPHCM đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng lớn, tổng mức đầu tư gần 240.000 tỷ đồng, để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các dự án bao gồm: khởi công Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương với tổng mức đầu tư 57.000 tỷ đồng; động thổ Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc hơn 145.600 tỷ đồng; động thổ cầu Cần Giờ 13.200 tỷ đồng và cầu Phú Mỹ 2 khoảng 23.185 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án cầu Phú Mỹ 2 (Nguồn: Masterise).

Trong đó, dự án Metro Bến Thành - Tham Lương được thực hiện theo hình thức đầu tư công. Ba dự án còn lại được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Lễ khởi công, động thổ 4 dự án sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 15/1 dưới hình thức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng TPHCM, điểm cầu trung tâm sẽ đặt tại lễ động thổ Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố.

Các điểm cầu khác bao gồm lễ khởi công Metro Bến Thành - Tham Lương và lễ động thổ dự án cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2.