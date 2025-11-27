Ám ảnh những cuộc gọi cầu cứu trong thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong

Một người đàn ông gào khóc khi chứng kiến cảnh tượng cụm chung cư ở Tai Po, Hong Kong bốc cháy (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu cập nhật của lực lượng cứu hỏa địa phương, số người chết trong vụ hỏa họa tại cụm chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong ngày 26/11 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, trong đó 51 người được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường, số còn lại tử vong khi được đưa vào viện cấp cứu.

Hiện có gần 80 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 15 trường hợp nguy kịch, 28 trường hợp nghiêm trọng.

Ngoài ra, còn hơn 60 người đang mắc kẹt trong 7 tòa nhà, gần 300 người chưa rõ tình trạng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 26/11 tại cụm chung cư gồm 8 tòa nhà, với khoảng 4.600 cư dân sinh sống.

Thời điểm đó, lực lượng cứu hỏa nhận nhiều cuộc gọi từ người mắc kẹt, nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các căn hộ do sức nóng của đám cháy dữ dội, đặc biệt ở các tầng cao ngay cả sau nhiều giờ chiến đấu với ngọn lửa.

“Mảnh vỡ và giàn giáo của các tòa nhà bị ảnh hưởng đang rơi xuống. Nhiệt độ bên trong các tòa nhà liên quan rất cao. Chúng tôi khó tiếp cận bên trong và lên trên để tiến hành chữa cháy và hoạt động cứu hộ”, ông Derek Armstrong Chan, phó giám đốc phụ trách hoạt động cứu hỏa, cho biết.

Người đứng đầu Hong Kong John Lee tuyên bố: “Ưu tiên là dập tắt đám cháy và cứu những cư dân đang bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và khắc phục. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện”.

Bà Fong, 40 tuổi, cho biết lúc 20h ngày 26/11 là lần cuối cùng bà liên lạc được với mẹ mình, 70 tuổi, người khi đó đang trốn trong phòng tắm cùng một người hàng xóm 50 tuổi ở tầng 27.

“Tình trạng của bà lúc đó đã bắt đầu tệ hơn, bà nói với tôi rằng bà cảm thấy chóng mặt và bắt đầu mất phương hướng”, bà Fong kể lại. Mẹ bà không mang theo điện thoại khi rời khỏi căn hộ. Đến nửa đêm, điện thoại của người hàng xóm đã hết pin và họ mất hoàn toàn liên lạc.

“Tôi không biết mẹ mình hiện giờ ra sao. Họ vẫn chưa lên đến tầng của chúng tôi”, bà Fong chia sẻ.

South China Morning Post dẫn một đoạn ghi âm cuộc gọi được đăng tải trên mạng xã hội cho biết, một người giúp việc đang chăm một trẻ 3 tháng tuổi đã gọi cho người thân để cầu cứu khi hỏa hoạn xảy ra. "Tòa nhà chỗ tôi đang bốc cháy. Chúng tôi bị kẹt trong phòng. Tôi đang bế em bé, làm ơn hãy cứu chúng tôi", người giúp việc nói trong đoạn ghi âm.

Hơn 24 giờ kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, gần 300 người vẫn mất tích. Người thân đang tìm cách xác định tình trạng của họ bằng cách tìm đến những địa điểm lánh nạn tạm thời hoặc các bệnh viện, hoặc chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ.

Trong khi đó, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Các quan chức đang đặt câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn được áp dụng trong dự án cải tạo các tòa nhà. Cảnh sát đã bắt giữ 2 giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty xây dựng.