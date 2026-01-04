Nga tiết lộ tình hình ở Venezuela sau chiến dịch tấn công của Mỹ

Các phương tiện bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota ở Caracas, Venezuela ngày 3/1 (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov nói với hãng thông tấn TASS rằng, tình hình tại thủ đô Caracas của Venezuela hiện yên tĩnh và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền sau cuộc không kích của Mỹ.

"Tình hình ở Caracas hiện yên tĩnh và hoàn toàn được chính quyền kiểm soát. Tuy nhiên, rất ít người ra đường, điều này thường ít xảy ra vào ngày cuối tuần”, ông Melik-Bagdasarov cho biết hôm 4/1.

“Rõ ràng, điều này không chỉ được lý giải bởi tâm lý bàng hoàng sau vụ tấn công đêm qua, khiến người dân vẫn còn chịu ảnh hưởng, mà còn bởi sự quan tâm của họ đến những tin tức đáng báo động", ông nói, đồng thời cho biết Đại sứ quán Nga và các phái đoàn ngoại giao khác của Nga tại Venezuela không bị thiệt hại trong vụ tấn công của Mỹ.

Theo nhà ngoại giao Nga, không có công dân Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela và Nga “tiếp tục theo dõi tình hình”.

"Đại sứ quán đang làm việc suốt ngày đêm và duy trì liên lạc với Moscow, chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang phối hợp hoạt động. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường”, Đại sứ Melik-Bagdasarov nói thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga đã nhận được nhiều cuộc gọi từ công dân Nga đang sinh sống tại Venezuela và từ người thân của họ.

"Chúng tôi kêu gọi người dân không nên hoảng loạn, tránh đến những nơi đông người, cũng như tránh ở gần các cơ sở quân sự, cơ sở năng lượng và cơ sở truyền thông, những nơi có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Cuộc tấn công đêm qua đã chứng minh rằng Mỹ biết chính xác vị trí cần tấn công và muốn ngăn chặn thương vong nặng nề cho dân thường”, Đại sứ Nga nêu rõ.

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto xác nhận Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự ở Caracas. Ông lên án cuộc không kích của Washington là hành động gây hấn quân sự.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận vụ tấn công vào Venezuela. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động quân sự của Mỹ đối với Venezuela và lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này. Trong tình hình này, Nga cho rằng điều cần thiết trên hết là ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại. Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Mỹ ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống Maduro và vợ ông.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án hành động bắt giữ của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh bất cứ lý do nào biện minh cho những hành động đó là “không thể chấp nhận được”. Theo Bộ Ngoại giao Nga, "việc tôn trọng chủ quyền là một nguyên tắc then chốt của luật pháp quốc tế".

Vào tối 3/1, Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Rodriguez trở thành lãnh đạo lâm thời của Venezuela.

Tòa án tối cao Venezuela đã phán quyết rằng bà Rodriguez sẽ “đảm nhiệm và thực hiện, với tư cách là người tạm quyền, tất cả nhiệm vụ và quyền hạn vốn có của Tổng thống… để đảm bảo tính liên tục của chính quyền và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.

Kế hoạch của Mỹ sau chiến dịch không kích

Trong cuộc họp báo sau chiến dịch không kích Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu một số kịch bản mới đối với quốc gia Nam Mỹ.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong giai đoạn ngay sau khi ông Maduro bị bắt, nhưng không đưa ra chi tiết về cách thức điều hành hay thời gian kéo dài bao lâu.

Tổng thống Trump đã làm rõ tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với báo New York Post. Ông cho biết Mỹ sẽ không điều quân tới Venezuela nếu Phó Tổng thống Delcy Rodriguez “làm theo những gì chúng tôi muốn”.

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ sẽ triển khai quân đội tới Venezuela để bảo vệ các nguồn tài nguyên dầu mỏ, đồng thời nói rằng nguồn doanh thu này sẽ được dùng để bồi thường cho người dân Venezuela và cho Mỹ về những thiệt hại phát sinh trong thời kỳ cầm quyền của ông Maduro.

Ông Trump cũng cho biết ông dự định cho phép các công ty dầu mỏ của Mỹ tiếp quản cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela. Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, sẽ làm việc cùng một “nhóm” để hỗ trợ việc điều hành Venezuela.