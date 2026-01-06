Ukraine nêu lợi thế của Nga trên tiền tuyến, vạch phương án chống đỡ

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Mykhailo Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Ukrinform).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov, người đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, về các phương án cải tổ tại Bộ Quốc phòng mà ông Fedorov đang chuẩn bị triển khai trong cương vị mới.

Theo ông Zelensky, sau cuộc trao đổi với ông Fedorov, nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của Bộ Quốc phòng là công nghệ phải giúp cứu sống các binh sĩ Ukraine.

“Trong cuộc chiến này, Nga có một lợi thế đáng kể: khả năng gây sức ép thông qua quy mô các đòn tấn công và tiến công vào Ukraine. Chúng ta phải đáp trả bằng việc sử dụng công nghệ tích cực hơn, phát triển nhanh hơn các loại vũ khí mới và áp dụng những chiến thuật mới", Tổng thống nói thêm.

Sau gần 4 năm trải qua cuộc chiến tiêu hao, Nga vẫn đang duy trì lợi thế áp đảo về quân số và nguồn lực. Họ đang tận dụng lợi thế này, tạo ra các đòn tiến công từ nhiều hướng khác nhau, kéo căng hệ thống phòng vệ của Ukraine, làm lộ những điểm yếu để khai thác. Vì vậy, phía Ukraine đang hướng về việc sử dụng công nghệ mới để thu hẹp bất lợi liên quan tới nguồn lực.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, Bộ Chuyển đổi số do ông Fedorov lãnh đạo vẫn là một nguồn đổi mới tích cực cho lĩnh vực quốc phòng của Ukraine. Điều này bao gồm việc phát triển các thị trường vũ khí, sử dụng UAV và các hệ thống thông tin liên lạc hiện đại.

Theo ông Zelensky, để đối phó Nga, Ukraine cần có trình độ công nghệ cao hơn và sự chuyển đổi sâu rộng của lĩnh vực quốc phòng.

“Chúng tôi đã thảo luận các phương án cải tổ mà ông Mykhailo Fedorov sẵn sàng triển khai trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Trong một tuần nữa, ông Mykhailo sẽ trình bày các dự thảo quyết định cần thiết. Tôi kỳ vọng quốc hội sẽ ủng hộ việc tăng cường này”, ông cho biết thêm.

“Rõ ràng, công nghệ đang phát huy hiệu quả. Việc cung cấp UAV cho các đơn vị đang tăng đều đặn. Chúng tôi đang chuẩn bị những mô hình đặc biệt mới nhằm tăng cường thành phần UAV trong năng lực phòng thủ”, Tổng thống Ukraine nói.

Ngày 2/1, ông Zelensky đã đề nghị Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng mới. Để chính thức nhận nhiệm vụ, ông Fedorov cần phải được Quốc hội Ukraine phê chuẩn. Ông Fedorov được xem là nhân vật quan trọng đứng sau những bước tiến công nghệ của Ukraine trong những năm qua trên tiền tuyến.

Trong một diễn biến khác, ông Zelensky thông báo bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland làm cố vấn về phát triển kinh tế, viện dẫn kinh nghiệm của bà trong việc thu hút đầu tư.

“Ukraine cần tăng cường sức chống chịu nội tại, vừa để phục vụ công cuộc phục hồi của Ukraine nếu ngoại giao mang lại kết quả nhanh nhất có thể, vừa để củng cố năng lực phòng thủ của chúng ta nếu do sự chậm trễ của các đối tác, việc chấm dứt cuộc chiến này cần thêm thời gian”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Bà Freeland, người gốc Ukraine, từng giữ chức Phó Thủ tướng Canada giai đoạn 2019-2024 và là một trong những tiếng nói quốc tế hàng đầu kêu gọi viện trợ cho Kiev.

Hiện bà vẫn là nghị sĩ trong Quốc hội Canada, nhưng cho biết sẽ từ chức trong vài tuần tới. Bà cũng nói sẽ rời bỏ vai trò đặc phái viên của Ottawa về Ukraine, cương vị mà bà mới đảm nhận từ tháng 9 năm ngoái.

“Ukraine đang ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh, và tôi hoan nghênh cơ hội này để đóng góp trên cơ sở không nhận thù lao với tư cách là cố vấn kinh tế”, bà nói.