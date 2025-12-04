Hong Kong ra chỉ thị khẩn với toàn bộ các dự án sửa chữa công trình

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong tới nay đã khiến 159 người chết (Ảnh: AFP).

Mệnh lệnh được đưa ra trong bối cảnh chính quyền điều tra nghi vấn về hành vi làm giả chứng nhận an toàn liên quan tới lưới bọc giàn giáo.

Tất cả các tòa nhà đang thực hiện các công trình sửa chữa lớn, bao gồm hơn 200 dự án tư nhân và khoảng 10 dự án công, phải tháo dỡ ngay phần lưới và hoàn tất việc gỡ bỏ trước ngày 6/12, lãnh đạo cơ quan phát triển Hong Kong Bernadette Linn cho biết tại buổi họp báo ngày 3/12.

Một nhóm thanh tra độc lập từ Sở Xây dựng và Cục Nhà ở đã thu thập tài liệu và một số mẫu lưới từ 4 khu công trình đang cải tạo, và nghi ngờ rằng một số giấy tờ đã bị làm giả, bà Linn cho biết thêm.

Lãnh đạo cơ quan an ninh Chris Tang nói cảnh sát đang điều tra các trường hợp nghi ngờ làm giả giấy chứng nhận lưới giàn giáo liên quan đến công tác bảo trì, với các tài liệu trước đó tuyên bố rằng loại vật liệu này đã được 2 trung tâm kiểm định ở Trung Quốc đại lục chứng nhận là chống cháy.

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện 1 trong 2 trung tâm đó không cấp các chứng nhận như vậy, còn trung tâm kia thì không thể liên lạc được. Ông Tang dự đoán sẽ có thêm nhiều trường hợp xuất hiện và được điều tra.

Ít nhất 159 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất của thành phố trong gần 80 năm ở khu Wang Fuk Court.

Giới chức trước đó nói rằng đám cháy lan nhanh có liên quan đến việc sử dụng lưới giàn giáo và các tấm xốp kém chất lượng, gây bắt lửa. Hong Kong tới nay đã bắt giữ 13 nghi phạm bị cáo buộc liên quan tới thảm kịch hỏa hoạn.

Tổng Thư ký hành chính Eric Chan Kwok-ki cho biết các nghi phạm đã sử dụng “những phương thức tinh vi” và dùng lẫn lộn cả lưới chống cháy và lưới không chống cháy.

Lớp cách nhiệt bằng bọt do các nhà thầu sử dụng cũng góp phần làm ngọn lửa lan nhanh, và hệ thống báo cháy của khu nhà không hoạt động đúng cách, giới chức cho hay.