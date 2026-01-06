Pháp phạt 10 người tung tin thất thiệt về giới tính của Đệ nhất phu nhân

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron (Ảnh: AFP).

Một bị cáo bị tuyên án 6 tháng tù giam, trong khi 8 người khác nhận án tù treo từ 4 đến 8 tháng. Cả 10 người đều buộc phải tham gia các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng.

Tòa án cho biết các bình luận mang tính “đặc biệt xúc phạm và ác ý”, liên quan đến những cáo buộc sai sự thật về việc giới tính của bà Macron.

“Việc đăng tải lặp đi lặp lại đã tạo ra những tác động gây hại mang tính cộng dồn”, tòa nêu rõ.

Các bị cáo, gồm 8 nam và 2 nữ trong độ tuổi từ 41 đến 65, bị cáo buộc đã đăng nhiều bình luận sai sự thật cho rằng vợ của Tổng thống Emmanuel Macron sinh ra là nam giới, đồng thời tung tin thất thiệt liên quan tới khoảng cách tuổi tác giữa 2 vợ chồng. Một số bài đăng đã được xem tới hàng chục nghìn lượt.

Bà Brigitte Macron không tham dự phiên tòa kéo dài 2 ngày vào tháng 10. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia TF1 hôm 4/1, bà cho biết đã khởi kiện nhằm “làm gương” trong cuộc đấu tranh chống lại hành vi bắt nạt trên không gian mạng.

Luật sư của bà, ông Jean Ennochi, nói hôm 5/1 rằng: “Điều quan trọng là phải có các khóa đào tạo nhận thức về bắt nạt trên mạng được triển khai ngay lập tức, và đối với một số bị cáo, cũng như lệnh cấm sử dụng các tài khoản mạng xã hội của họ".

Con gái bà Macron, Tiphaine Auziere, đã ra làm chứng về những tác động tiêu cực trong cuộc sống của mẹ mình kể từ khi làn sóng quấy rối trên mạng gia tăng.

“Mẹ tôi không thể làm ngơ trước những điều khủng khiếp người ta nói về bà”, Auziere nói trước tòa, đồng thời cho biết tác động đã lan sang toàn bộ gia đình, bao gồm cả các cháu của ông Macron.

Một trong các bị cáo, là người quản lý tài sản bất động sản, bị tuyên án 6 tháng tù. Theo luật của Pháp, bản án này có thể được chấp hành tại nhà, có thể kèm theo việc đeo vòng giám sát điện tử hoặc các yêu cầu khác do thẩm phán quy định.

Bị cáo Delphine Jegousse, 51 tuổi, còn được biết đến với tên Amandine Roy và tự nhận là một nhà ngoại cảm, bị coi là đã đóng vai trò lớn trong việc lan truyền tin đồn sau khi đăng tải một video dài 4 tiếng trên kênh YouTube cá nhân vào năm 2021. Bà này bị tuyên án 6 tháng tù.

Bị cáo duy nhất không bị tuyên án tù là một giáo viên, người đã xin lỗi trong suốt phiên tòa. Người này sẽ phải tham gia khóa đào tạo nhận thức về bắt nạt trên mạng.

Một số bị cáo sẽ bị đình chỉ quyền truy cập trực tuyến trong vòng 6 tháng trên nền tảng mạng xã hội nơi họ đã đăng các bài viết.

Tòa án nhấn mạnh rằng các bản án được đưa ra tương xứng với mức độ nghiêm trọng của các bình luận.

Vụ việc diễn ra sau nhiều năm xuất hiện các thuyết âm mưu sai sự thật cho rằng bà Brigitte Macron sinh ra với cái tên Jean-Michel Trogneux, thực chất là tên của anh trai bà. Gia đình Macron cũng đã đệ đơn kiện phỉ báng tại Mỹ với Candace Owens, một nhân vật có tầm ảnh hưởng theo phe bảo thủ, vì lan truyền những thông tin vô căn cứ này.