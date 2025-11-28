Khoảnh khắc khởi phát đám cháy khiến 8 chung cư Hong Kong chìm vào biển lửa

Bằng cách đối chiếu hàng rào, cây cối và các bức tường bên ngoài, BBC đã xác nhận rằng các đoạn video được quay gần lối vào của Wang Cheong House, tòa nhà nằm ở phía đông của khu phức hợp.

Theo BBC, đây là thời điểm mà vụ hỏa hoạn khởi phát, chỉ trong 42 giây, ngọn lửa đã bốc lên rất cao, và đã bắt đầu có dấu hiệu lan ra các tòa nhà khác trong khu Wang Fuk Court.

Theo phó giám đốc Cơ quan Cứu hỏa Hong Kong, ông Derek Armstrong Chan, đám cháy bắt đầu từ tòa nhà Wang Cheong House.

Khoảnh khắc khởi phát đám cháy làm 8 chung cư Hong Kong chìm trong biển lửa (Video: Threads, BBC).

Tại hiện trường vào 14h51 ngày 26/11, các nhân chứng nghe thấy “vài tiếng động lớn” trước khi nhìn thấy ngọn lửa. Đến 14:57, khi những người lính cứu hỏa đầu tiên có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã lan sang các tầng khác.

Giới chức cứu hỏa Hong Kong cho biết họ đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong gần 80 năm qua xảy ra khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.

Rạng sáng ngày 28/11, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa sau hơn 24 giờ cháy dữ dội, tàn phá toàn bộ khu nhà ở Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po ở phía bắc. Khu nhà đang trong quá trình sửa chữa và được bao phủ bởi giàn giáo tre cùng lưới xanh.

Phần lớn nạn nhân được tìm thấy tại 2 tòa cao tầng trong khu phức hợp gồm 8 tòa, theo phó giám đốc Sở Cứu hỏa, ông Derek Chan.

Lực lượng cứu hộ đã phải chiến đấu trong điều kiện nhiệt độ cực cao, khói dày đặc và giàn giáo cùng các mảnh vỡ đổ sập khi họ tìm cách tiếp cận những cư dân bị cho là mắc kẹt ở các tầng trên.

“Chúng tôi sẽ cố gắng phá cửa vào tất cả các căn hộ”, ông Derek Chan nói với báo giới rạng sáng 28 tháng 11.

Ông cho biết vẫn còn 25 cuộc gọi cầu cứu chưa được giải quyết, trong đó có 3 cuộc gọi mới trong vài giờ qua sẽ được ưu tiên xử lý.

“Hy vọng họ có thể tìm thấy thêm người sống sót. Tôi nghĩ họ đã cố gắng hết sức, lực lượng cứu hỏa đã làm rất nhiều. Đây là thảm họa kinh hoàng mà không ai muốn xảy ra", cư dân Jacky Kwok nói.

Cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của Prestige Construction, công ty được thuê thực hiện bảo trì cho các tòa nhà.

Cảnh sát cho biết những người bị bắt bị nghi ngờ tội ngộ sát vì sử dụng vật liệu không an toàn.

“Chúng tôi có lý do tin rằng những người chịu trách nhiệm của công ty đã cực kỳ tắc trách, dẫn đến tai nạn này và khiến ngọn lửa lan không kiểm soát, gây thương vong nghiêm trọng”, nữ thanh tra cảnh sát Eileen Chung nói.

Giới chức cũng thu giữ hồ sơ đấu thầu, danh sách nhân viên, 14 máy tính và 3 điện thoại di động trong cuộc khám xét văn phòng công ty.

Vụ cháy gây ra thiệt hại nghiêm trọng (Ảnh: Reuters).

Số người chết được xác nhận đã tăng lên 94 vào rạng sáng 28/11, theo lực lượng ứng cứu khẩn cấp Hong Kong. Đây là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, khi 176 người thiệt mạng trong một vụ cháy kho hàng.

Chính quyền cho biết vào rạng sáng ngày 27/11 có 279 người được báo cáo mất tích, nhưng con số này đã không được cập nhật suốt 24 giờ qua.

Khu phức hợp gồm 8 tòa nhà với 2.000 căn hộ là nơi sinh sống của hơn 4.600 người ở Hong Kong.

Cảnh sát cũng phát hiện vật liệu xốp bịt kín cửa sổ tại một tòa nhà không bị cháy, được lắp đặt trong quá trình bảo trì kéo dài cả năm. Cục Phát triển Hong Kong đang cân nhắc thay thế dần giàn giáo tre bằng giàn giáo kim loại để tăng độ an toàn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “nỗ lực hết sức” để dập tắt ngọn lửa và giảm thiểu thương vong, theo đài CCTV.