Hậu trường gấp rút tìm luật sư bào chữa cho Tổng thống Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến tòa (Ảnh: Sky News).

Ngày cuối tuần gấp gáp

Khi tin tức về vụ bắt giữ bất ngờ, đầy kịch tính của Maduro tràn ngập các phương tiện truyền thông vào cuối tuần qua, các cuộc thảo luận đã bắt đầu từ tối muộn 3/1 và kéo dài đến tối 4/1 giữa “những người có mối quan hệ gián tiếp với chính phủ Venezuela” và một số luật sư bào chữa hình sự hàng đầu tại New York.

Hai người thạo tin cho biết, các vấn đề về hậu cần và tài chính cho một quá trình bào chữa rõ ràng sẽ kéo dài và rất tốn kém đã được đưa ra bàn thảo.

Những câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ là bên đứng ra thuê luật sư? Đó sẽ là chính phủ Venezuela hiện tại hay ông Maduro và vợ ông sẽ tự mình thuê luật sư? Vụ án sẽ được tài trợ như thế nào?

Liệu cùng một luật sư hoặc một hãng luật có được yêu cầu đại diện cho cả Tổng thống Maduro và vợ ông hay không, hay do lợi ích của họ tại phiên tòa có thể xung đột, việc bào chữa của họ sẽ đi theo những hướng đối lập? Điều này từng xảy ra trong các vụ án nhằm vào cựu thượng nghị sĩ bang New Jersey Bob Menendez và vợ ông.

Theo các chuyên gia pháp lý, một vụ án như thế này có thể tiêu tốn từ 5 triệu đến 10 triệu USD để bào chữa một cách đầy đủ, xét đến số lượng cáo buộc, khối lượng tài liệu điều tra được cung cấp, số lượng nhân chứng của chính phủ mà phía bào chữa phải điều tra, cũng như khung thời gian của vụ án kéo dài hơn 20 năm.

Theo Elie Honig, cựu trợ lý công tố viên Mỹ tại Khu vực phía Nam New York và hiện là chuyên gia phân tích pháp lý cao cấp, cho biết việc lựa chọn đội ngũ pháp lý là một quyết định rất lớn trong một vụ án có mức độ rủi ro pháp lý và địa chính trị cao như vậy.

“Tôi không cho rằng ông Maduro ở Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) và tự mình gọi điện lần lượt cho danh sách các luật sư để dò hỏi. Những việc như thế này thường được xử lý thông qua các bên trung gian”, ông Honig nói.

Vị luật sư nổi tiếng

Luật sư Barry J. Pollack (Ảnh: Reuters).

Tại phiên điều trần hôm 5/1 tại tòa án liên bang ở Manhattan, ông Maduro được đại diện bởi Barry Pollack, một luật sư nổi tiếng tại Washington. Vợ của ông Maduro, Cilia Flores, được đại diện bởi Mark Donnelly, một cựu công tố viên liên bang có trụ sở tại Houston.

Luật sư Barry J. Pollack vốn đã quen với việc tìm ra những cách thức sáng tạo để bào chữa cho thân chủ.

Là một luật sư tranh tụng dày dạn kinh nghiệm, ông Pollack, 61 tuổi, từng đại diện cho nhiều thân chủ nổi tiếng trong các vụ án quốc tế phức tạp, trong đó có Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, bị giới chức Mỹ cáo buộc phát tán trái phép thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Năm 2024, ông Assange, công dân Australia, được trả tự do sau khi ông Pollack đàm phán một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, theo đó thân chủ của ông sẽ nhận tội bên ngoài lãnh thổ lục địa Mỹ đối với một tội danh hình sự duy nhất là thu thập và tiết lộ trái phép tài liệu an ninh quốc gia.

Việc ông Assange sau đó nhận tội tại lãnh thổ Mỹ ở quần đảo Bắc Mariana, thuộc Tây Thái Bình Dương, đã khép lại gần 14 năm tranh chấp pháp lý xoay quanh số phận của ông, trong phần lớn thời gian đó ông đã lánh nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh.

Ông Pollack cũng từng giành được phán quyết trắng án cho Michael Krautz, cựu giám đốc kế toán cấp cao của bộ phận băng thông rộng thuộc Enron - tập đoàn năng lượng có trụ sở tại Houston, vốn trở thành biểu tượng cho các sai phạm doanh nghiệp vào năm 2001. Ông Krautz bị cáo buộc gian lận bằng cách bán vượt mức các dịch vụ của công ty.

Năm 2007, ông Pollack giúp Martin Tankleff, một người đàn ông ở Long Island, được trả tự do sau khi 17 năm ngồi tù vì bị kết án oan trong vụ sát hại cha mẹ mình.

Jon May, luật sư từng đại diện cho tướng Manuel Noriega, nhà lãnh đạo Panama bị lực lượng Mỹ bắt giữ năm 1989 và sau đó bị kết án tại Miami, trong một vụ án thường được đem ra so sánh với trường hợp của ông Maduro, cho biết ông Maaduro “không thể chọn được ai tốt hơn” ông Pollack.

Tuy nhiên, ông May cảnh báo, điều đó không có nghĩa là ông Pollack “có đủ nguồn lực cần thiết để bào chữa cho ông ấy”.

Dẫu vậy, theo ông May, ông Maduro “chắc chắn có một luật sư sẽ tìm ra cách, nếu quả thực có thể tìm ra”.

Ông Pollack lấy bằng luật tại Đại học Georgetown vào năm 1991. Sau đó, ông làm thư ký pháp lý cho thẩm phán Thomas A. Flannery tại Tòa án Liên bang Khu vực ở Washington.

Là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Luật Đại học Georgetown, ông Pollack giảng dạy môn học mang tên “Giải phẫu một phiên tòa hình sự liên bang”, tập trung vào vụ án Enron.

Trong học kỳ gần đây nhất, ông giảng dạy môn học này cùng với Jonathan Lopez, cựu công tố viên liên bang, người từng trực tiếp tranh tụng trong vụ án chống lại ông Krautz, cựu lãnh đạo của Enron.