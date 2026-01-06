Mỹ sẽ tránh vướng vào "cuộc chiến không hồi kết" ở Venezuela

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, đảng viên Cộng hòa, khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tới kiểm soát Venezuela (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch đưa quân vào kiểm soát hay tiến hành “xây dựng quốc gia” tại Venezuela, các nghị sĩ Cộng hòa Mỹ cho biết ngày 5/1, sau khi tham dự một buổi báo cáo của các quan chức cấp cao về đối sách của chính quyền đối với quốc gia Nam Mỹ này.

“Chúng ta không có lực lượng vũ trang Mỹ ở Venezuela, và chúng ta không kiểm soát đất nước đó”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói với phóng viên sau phiên họp với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp cao khác.

“Nếu ai đó muốn dùng thuật ngữ xây dựng quốc gia hay bất cứ điều gì tương tự, thì điều đó không giống bất kỳ điều gì từng thấy dưới thời Tổng thống Trump”, Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, cho biết.

“Họ không phải là một chính quyền của những cuộc chiến kéo dài”, ông Mast nói với các phóng viên khi được hỏi ông sẽ trấn an người Mỹ như thế nào rằng họ sẽ không phải đối mặt với một “cuộc chiến không hồi kết” khác, giống như cuộc xung đột kéo dài 20 năm ở Afghanistan.

Ông Trump đã điều quân đội Mỹ vào Caracas rạng sáng ngày 3/1 để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người trong ngày 5/1 đã tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc liên quan đến ma túy mà Mỹ đưa ra.

Vụ việc làm xôn xao dư luận thế giới, đồng thời cũng khiến một số nghị sĩ Dân chủ Mỹ phản đối cách thức chính quyền thực hiện vụ bắt giữ.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của bang New York, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, nói với phóng viên rằng buổi họp với chính quyền Mỹ vào ngày 5/1 rất chi tiết nhưng lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời.

Ông Schumer cho biết ông không nhận được sự bảo đảm nào rằng ông Trump sẽ không làm điều tương tự tại các quốc gia khác.

Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu sớm nhất trong tuần này về việc có chặn các hành động quân sự tiếp theo chống lại Venezuela nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội hay không, theo một đề xuất do ông Schumer đồng bảo trợ.

Các thành viên đảng Cộng hòa cho rằng chiến dịch diễn ra vào cuối tuần không cần sự phê chuẩn của Quốc hội vì nó rất ngắn và chỉ mang tính “thực thi pháp luật” nhằm đưa ông Maduro ra tòa tại New York.

Dù chính quyền Mỹ giải thích rằng họ cố tình không thông báo trước cho các thành viên Quốc hội trước khi hành động ở Venezuela vì lo ngại thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, nhưng một số nghị sĩ đảng Dân chủ vẫn không đồng tình với những gì đã diễn ra.

Một số ý kiến khác cho rằng, ông Trump đang đi chệch hướng với cam kết sẽ có các chính sách đặt "Nước Mỹ lên trên hết" mà ông đưa ra khi tranh cử.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Andy Kim bày tỏ sự không đồng tình với chiến dịch của Mỹ, cảnh báo nó có thể ảnh hưởng tới vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch của Mỹ, đề nghị Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro.