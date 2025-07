Hành trình Nhân ái, hơn 20 năm kết nối yêu thương, sẻ chia hy vọng

Những “lá thư yêu thương” chở tấm lòng nhân ái

Chương trình Nhân ái của báo Dân trí ra đời từ tháng 12/2004 tại trường Đại học đầu tiên của Việt Nam: Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, tòa soạn liên tục nhận được những lá thư chan chứa yêu thương “xin giúp đỡ” của các em học sinh, các thầy cô giáo và những mảnh đời kém may mắn từ khắp mọi miền Tổ quốc với mong muốn được báo Dân trí kết nối, sẻ chia và thắp lên niềm hy vọng.

Thời gian đầu, mỗi tuần chỉ có một vài bài viết về hoàn cảnh Nhân ái được đăng tải trên báo điện tử Dân trí và báo giấy Khuyến học và Dân trí.

Ông Phạm Huy Hoàn, nguyên Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao tặng học bổng tới các cháu tại buổi lễ khởi công xây dựng cây cầu qua bản Suối Hốc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) vào ngày 1/6/2022 (Ảnh: Tư liệu báo Dân trí).

Trải qua 2 thập kỷ, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Đều đặn mỗi ngày, trên trang chủ báo Dân trí có 1-2 bài viết về "những bức thư yêu thương", góp phần kết nối tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đến với những hoàn cảnh kém may mắn, những địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Anh Tuân, Phó Chủ tịch Tập đoàn Khu công nghiệp Thổ Hoàng trao tặng 5 ngôi nhà Nhân ái số 191, 192, 193, 194, 195, trong tổng số 200 nhà Nhân ái được báo Dân trí hỗ trợ xây dựng trên cả nước (Ảnh: Thành Đông).

Giữa dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống hiện đại, những ồn ào tất bật của cuộc mưu sinh, hàng nghìn bài viết trên Chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí đã đánh thức, khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào từ sâu thẳm trong trái tim mỗi con người.

Những câu chuyện ấy giúp chúng ta sống lặng lại trước những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, những người dân nghèo sống dưới mái nhà mà nhìn thấu trời xanh, những phòng học đơn sơ thấp thoáng sau bìa rừng hay những em học sinh chân trần vượt suối dữ đi tìm con chữ…

Bền bỉ theo năm tháng, hoạt động Nhân ái của báo Dân trí đã trở thành cầu nối yêu thương, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hàng nghìn mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Có thể nói, một phần quan trọng đã khiến bạn đọc gắn bó và “ở lại” với Dân trí suốt hơn 2 thập kỷ qua, chính là những hoạt động xã hội ý nghĩa, được thực hiện bằng tâm huyết và tấm lòng của những người làm báo luôn đau đáu vì cộng đồng.

Ông Phạm Huy Hoàn, nguyên Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí cùng phu nhân - bà Nguyễn Thị Hồng Hà khởi công xây dựng cầu Dân trí tại bản Suối Hốc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) vào ngày 1/6/2022 (Ảnh: Tư liệu báo Dân trí).

Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái hoạt động với sứ mệnh cao cả là "Kết nối yêu thương, sẻ chia hy vọng", hướng đến mục tiêu giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, các địa phương gặp khó khăn và đồng bào đang trong thiên tai, nguy cấp...

Tính đến nay, đã có gần 6.000 hoàn cảnh kém may mắn được báo Dân trí đăng tải, tìm cách hỗ trợ. Thông qua đó, bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền từ 50 đến 60 tỷ đồng mỗi năm. Tấm lòng hảo tâm của hàng triệu độc giả báo Dân trí trong nước và nước ngoài đã giúp các hoàn cảnh vượt qua khó khăn, thay đổi số phận.

340 công trình Nhân ái

Trên chặng đường hơn 20 năm, bên cạnh những nỗ lực bền bỉ làm nhịp cầu nối tấm lòng nhân ái của bạn đọc đến những hoàn cảnh khó khăn, báo Dân trí đã kêu gọi, xây dựng được 340 công trình nhân ái.

Trong đó, 57 công trình là phòng học, điểm trường; 31 cầu và đường dân sinh ở các địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; 50 nhà phao tại 2 xã Tân Hóa và Minh Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ); 200 ngôi nhà Nhân ái; 2 nhà tình nghĩa tặng gia đình người có công. Tổng trị giá các công trình lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí tiếp nhận biểu trưng ủng hộ xây 20 ngôi nhà Nhân ái của dự án xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động triển khai và hoàn thành trong 2 năm 2024-2025 (Ảnh: Thành Đông).

Trong 3 năm học 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, báo Dân trí đã triển khai chương trình Nâng bước đến trường - tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn. Từ sự chung tay ủng hộ của bạn đọc, các đơn vị hao tâm, báo Dân trí đã trao 5.054 thẻ Bảo hiểm y tế trị giá hơn 4,5 tỷ đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Tình người sau bão Yagi

Gần 1 năm sau trận bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam tháng 9/2024, hậu quả nặng nề vẫn còn in dấu ở nhiều địa phương. Trận bão đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, gây thiệt hại về tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng tại các tỉnh phía Bắc. Ngay trong thời khắc khó khăn đó, báo Dân trí đã trở thành cầu nối yêu thương của hàng triệu tấm lòng nhân ái trong nước và nước ngoài.

Chỉ trong thời gian ngắn, gần 10 tỷ đồng và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm như: gạo, mì tôm, lương khô, xúc xích, nước uống, áo phao, thuốc chữa bệnh, máy phát điện, đèn pin… được bạn đọc và các nhà hảo tâm tin tưởng gửi về báo Dân trí.

Trong tình thế “cứu người như cứu hoả”, báo Dân trí còn hỗ trợ “nóng” tới những gia đình bị thiệt hại về người với số tiền 5 triệu đồng/1 hộ.

Nhờ có sự chung tay, đồng hành tuyệt vời của quý bạn đọc, nhà hảo tâm, báo Dân trí đã tổ chức 22 lượt cứu trợ khẩn cấp và liên tiếp các chương trình tái thiết cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Những chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí tới gần 1500 người tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La được báo Dân trí phối hợp cùng các bệnh viện triển khai nhanh chóng.

Cầu Dân trí tại thôn Trang Thành được khởi công ngày 25/3, khánh thành ngày 19/5 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngay sau khi nhận được thông tin về thảm họa lũ quét xảy ra tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai chiều 11/9/224, báo Dân trí mở mã số 240502 "Thảm họa tại Lào Cai: Cả thôn bị xóa sổ - Hãy chung tay xây lại Làng Nủ". Tổng số tiền vận động được là 2.947.047.727 đồng.

Sáng 13/9/2024, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã đại diện bạn đọc trao 2 tỷ đồng để kịp thời giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại, xây dựng lại thôn Làng Nủ. Bên cạnh đó, báo trao 110 triệu đồng đến hoàn cảnh khó khăn tại Làng Nủ và tặng áo ấm học sinh Lào Cai.

Số tiền bạn đọc ủng hộ còn lại là 837.047.727 đồng, báo Dân trí đã chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng tuyến đường Làng Nủ - Trĩ Trong.

Sáng 13/9/2024, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí và nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn đã đại diện bạn đọc trao 2 tỷ đồng tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, góp phần xây dựng lại Làng Nủ (Ảnh: Thành Đông).

Đặc biệt, rất nhiều công trình nhà Nhân ái, cầu Dân trí và phòng học khang trang, kiên cố được xây lên, thay thế cho những công trình bị hư hại nặng nề hoặc đã sập. Cụ thể, báo Dân trí đã hỗ trợ các địa phương xây các công trình công cộng bị hư hại nghiêm trọng sau bão Yagi như: xây mới điểm trường Nặm Pục (tỉnh Cao Bằng) với tổng kinh phí 620 triệu đồng; xây dựng cầu Dân trí thôn Trang Thành, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, với kinh phí 498.299.197 đồng; xây mới 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh và 1 nhà công vụ với tổng kinh phí 544 triệu đồng tặng cô và trò điểm trường mầm non Bản Mạo (tỉnh Sơn La); 31 ngôi nhà Nhân ái được khẩn trưởng xây tặng các gia đình bị sập nhà hoặc thiệt hại nặng nề sau bão Yagi.

Bên cạnh đó, báo Dân trí kết nối nhà hảo tâm bảo trợ 10 trẻ em mồ côi sau bão Yagi tại tỉnh Lào Cai, tới năm các em đủ 18 tuổi với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ dự Lễ khởi công xây dựng 7 ngôi nhà Nhân ái tại Lào Cai ngày 9/10/2024 (Ảnh: Thành Đông).

Hỗ trợ bằng tiền mặt giúp hoàn cảnh kém may mắn vượt qua nghịch cảnh

Ngoài những chương trình trọng điểm như: xây cầu, xây phòng học, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ, báo Dân trí luôn được biết đến với hoạt động giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, những phận người kém may mắn.

Báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng hàng trăm tỷ đồng tới các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, giúp hàng ngàn người có điều kiện để chữa bệnh, níu giữ mạng sống, vươn lên trong học tập, thay đổi cuộc sống...

Mỗi năm, trung bình có khoảng 400 hoàn cảnh khó khăn được báo Dân trí đăng tải, kết nối với các tấm lòng hảo tâm thông qua chuyên mục Tấm lòng Nhân ái. Tổng số tiền bạn đọc trong nước và nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh trung bình hàng tuần là hơn 1 tỷ đồng, mỗi năm con số này là khoảng 50-60 tỷ đồng.

Nguồn lực quý báu ấy đã thực sự tạo ra những thay đổi tích cực, góp phần vực dậy hàng nghìn mảnh đời bất hạnh, lan tỏa nghĩa tình và giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu (phải) cùng Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh tại buổi Lễ cắt băng khánh thành cầu Dân trí nối đôi bờ kênh Cò My, ngày 18/3/2024 (Ảnh: Văn phòng Cần Thơ).

Nhiều cô bé, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lại vô cùng khó khăn, sau khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, các em đã chiến thắng bệnh tật, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những câu chuyện xúc động là trường hợp của Hoàng Thế Quyết (SN 2003, trú tại Mê Linh, Hà Nội). Tháng 5/2024, khi đang là sinh viên năm 2, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Quyết đột ngột thấy cơ thể mệt mỏi, sốt cao liên tục, đau đầu dữ dội.

Sau đó Quyết được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Quyết mắc viêm não tự miễn, một căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm. Căn bệnh không chỉ khiến Quyết có thể mất hết ý thức mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được điều trị tích cực.

Con trai mắc căn bệnh hiểm, trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, gia đình Quyết chạy vạy khắp nơi không đủ tiền đóng viện phí cho con. Trong cơn bĩ cực, gia đình tìm tới báo Dân trí như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Sau khi hoàn cảnh của chàng sinh viên được báo Dân trí phản ánh qua bài viết "Nam sinh y khoa gục ngã vì viêm não tự miễn khẩn cầu được tái sinh", hàng ngàn bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay, giúp đỡ gia đình hơn 700 triệu đồng để điều trị cho Quyết.

Sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe của Quyết có những chuyển biến tích cực. Từ chỗ hôn mê, mất nhận thức, em bắt đầu có thể giao tiếp với mọi người.

Năm mới, Quyết cùng gia đình gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới tất cả bạn đọc Dân trí (Ảnh: Hương Hồng).

Cuối năm 2024, Quyết hồi phục hoàn toàn và trở lại trường học. Đứng trước cánh cổng trường đại học sau gần nửa năm gián đoạn, Quyết không giấu nổi xúc động: "Đây là một phép màu đối với em. Nếu không có tình yêu thương của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, có lẽ em đã không thể đứng đây”.

Nhớ lại thời khắc khó khăn ấy, anh Hoàng Thế Kiên (SN 1978, bố của Quyết) vẫn cảm thấy điều đó như một giấc mơ, anh nghẹn ngào kể: “Mỗi lá thư, mỗi dòng tin nhắn khi ấy của mọi người đều là nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi không nghĩ rằng gia đình mình lại nhận được sự giúp đỡ lớn lao đến vậy. Đây là sự sống của con trai, là niềm hy vọng duy nhất của gia đình tôi. Khi cầm trên tay số tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm, tôi mừng đến bật khóc”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu (phải) cùng Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh và người dân tại buổi Lễ cắt băng khánh thành cầu Dân trí (Ảnh: Văn phòng Cần Thơ chụp tháng 3/2024).

Ngoài trường hợp của Quyết còn vô vàn trường hợp nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí mà đã vượt qua số phận. Trong đó, tôi nhớ mãi câu chuyện xúc động về Hoàng Viết Nam (SN 2000, quê ở Nam Đàn), “chàng trai xứ Nghệ đi trả nợ ân tình”.

Mẹ mất sớm, Nam một mình nuôi bé Huyền Trang, em gái cùng mẹ khác cha, từ lúc mới 4 tuổi. Chưa bước qua tuổi 18, Nam phải gánh vác trên đôi vai mình trách nhiệm thay mẹ chăm lo cho em gái. Lúc Nam chông chênh nhất, em đã nhận được tình yêu thương, bao bọc từ người thân, thầy cô và bạn đọc báo Dân trí.

Toàn bộ số tiền bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, Nam gửi tiết kiệm để sau này lo cho em gái. Học xong lớp 12, Nam đi làm thuê để tạo lập cuộc sống. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã lại giáng cho chàng trai này một đòn chí mạng. Tháng 8/2020, Trang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, giai đoạn muộn.

Cùng sự hỗ trợ của Làng trẻ SOS, Nam đưa em nhập viện, mong chờ một phép màu. Những khoản tiền tích lũy trước đó dồn hết để chữa bệnh cho em Trang.

Thế nhưng, tất cả nỗ lực của Nam đều không níu được mạng sống của em gái. Sau 4 tháng chống chọi với căn bệnh quái ác, Trang đã không thể chiến thắng số phận. Nam đau đớn khi người thân duy nhất rời xa mình. Lời hứa thay mẹ nuôi nấng em nên người đành dang dở...

Sau 2 biến cố liên tiếp, mẹ và em gái vĩnh viễn ra đi, phải mất một thời gian khá lâu Nam mới có thể bình tâm trở lại.

"Em phải sống, sống cả phần mẹ, cả phần em Trang, phải sống thật tử tế để xứng đáng với yêu thương mọi người đã dành cho em", Nam quả quyết và câu chuyện chàng trai trả nợ ân tình bắt đầu từ đây.

Hoàng Viết Nam giờ đã là chàng trai chững chạc, vững vàng (Ảnh: Hoàng Lam).

Nam không thi đại học mà đi làm thợ cơ khí, xây dựng. Cậu quan niệm, công việc gì cũng được, miễn là lương thiện. Nam tham gia một số hội nhóm từ thiện, mong muốn góp một phần nhỏ bé từ nguồn thu nhập khiêm tốn của mình để giúp đỡ những phận đời kém may mắn.

Rồi nhiều người biết đến Nam, ủy quyền để Nam trao các phần quà tới những hoàn cảnh khó khăn. Dần dần, chính Nam là người đứng ra kêu gọi để thực hiện các dự án thiện nguyện và Đội thiện nguyện Nam Đàn ra đời.

Mục tiêu ban đầu của đội thiện nguyện là kêu gọi, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn huyện, rồi mở rộng thành các dự án thiện nguyện hướng tới trẻ em và người yếu thế ở địa bàn miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An.

Những chuyến hàng từ thiện lên vùng cao khiến Nam thấm thía hơn cái sự nghèo, sự thiếu thốn của những đứa trẻ nơi đây để bản thân không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Nam đam mê với nghề nhiếp ảnh nên quyết tâm đi học nghề bài bản. Nam được một người anh nhận về làm tại Studio khá nổi tiếng ở thành phố Vinh.

Trong câu chuyện của mình, Nam nói nhiều về những người đã giúp em, và chính sự sẻ chia ấy nhắc nhở em phải sống tốt hơn, sống trách nhiệm hơn. Nam dành một phần trong thu nhập của mình để tiếp tục các hoạt động giúp đỡ người khó khăn, yếu thế.

“Em vui vì được làm công việc mình yêu thích, vui vì đã lan tỏa được tình yêu và trách nhiệm với cộng động đến nhiều người hơn”, chàng trai tâm sự.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế nâng bước học sinh khó khăn tới trường

Nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học, trong 3 năm học 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, báo Dân trí đã triển khai chương trình Nâng bước đến trường - tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn.

Từ sự chung tay ủng hộ của bạn đọc, các đơn vị hao tâm, báo Dân trí đã trao 5.054 thẻ Bảo hiểm y tế trị giá hơn 4,5 tỷ đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Hoạt động Nhân ái của báo Dân trí dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và hiệu quả. Báo Dân trí luôn giữ vững tôn chỉ: "1 đồng đến là 1 đồng đi". Chương trình Nhân ái được các cơ quan chức năng và nhà hảo tâm dành sự tin tưởng tuyệt đối.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, trao tặng 1.000 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ trong năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Hữu Khoa).

Hơn 20 năm qua, hoạt động Nhân ái của báo Dân trí đã triển khai nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa như: xây cầu Dân trí, xây trường, xây phòng học, xây nhà Nhân ái; giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước; tổ chức các chương trình tri ân gia đình chính sách, người có công; tổ chức chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” tặng các em học sinh đang học tập trên quần đảo Trường Sa và các em học sinh có bố hoặc mẹ trực tiếp công tác bảo vệ quần đảo Trường Sa; tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí tới hàng nghìn người dân nghèo, cận nghèo ở vùng sâu vùng xa và các gia đình chính sách…

Đồng hành nơi tuyến đầu trong chiến dịch Covid-19

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Trước tình hình đó, báo Dân trí đã triển khai 10 "chiến dịch" lớn, đạt thành công và hiệu ứng rất tốt.

Báo phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam trích số tiền 1,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em, học sinh nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại nhiều địa phương. Cụ thể, năm 2021, tỉnh Hải Dương khi đó được hỗ trợ 300 triệu đồng; các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Tĩnh, TPHCM, mỗi địa phương 200 triệu đồng.

Văn phòng báo Dân trí tại TPHCM thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao tặng 3 máy thở xâm lấn tới Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: Hữu Khoa).

Đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu, báo Dân trí thực hiện Chương trình tặng 13 máy thở tại TPHCM và TP Cần Thơ, chung tay cùng y, bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Hướng về người lao động nghèo, chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch" được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Không chỉ trao tặng gạo, báo Dân trí tiếp tục phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An trao bò giống tới các hộ gia đình nghèo, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình "Kiên cường Việt Nam" cũng được báo Dân trí phát động với gần 3.000 túi an sinh (gồm lương thực, thực phẩm, gia vị, đồ dùng thiết yếu), tổng giá trị 1 tỷ đồng được trao tặng tận tay cho người khó khăn, gia đình chính sách trong vùng dịch tại TPHCM, Hà Nội.

Một trong những dấu ấn của hoạt động Nhân ái năm 2021 là Chương trình "Nhà an toàn, sống an tâm". Năm 2021, lần đầu tiên Chương trình Nhân ái, báo điện tử Dân trí ký kết hợp tác với Chương trình Phát triển thế giới Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Khuyến học Việt Nam kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng 100 "Nhà an toàn, sống an tâm" trị giá 6 tỷ đồng, dành tặng người dân và gia đình các em học sinh nghèo vùng rốn lũ tỉnh Quảng Bình. Sau 4 tháng kêu gọi, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ đủ 100 ngôi nhà.

Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái là cầu nối yêu thương giữa những người có tấm lòng thiện nguyện với những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chuyên mục Nhân ái, tinh thần sẻ chia và tình yêu thương được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn.