Ô tô Trung Quốc chạy đua ưu đãi, có xe tặng vàng cho khách “chốt đơn”

Cuộc đua ưu đãi của thị trường ô tô Việt Nam vẫn chưa “hạ nhiệt”, khi nhiều thương hiệu lớn như Toyota, Honda hay Mitsubishi đều duy trì chương trình giảm giá cho nhiều mẫu xe trong tháng 8. Trước tình hình này, đông đảo các mẫu xe Trung Quốc đều có khuyến mại "đáp trả", như những cái tên dưới đây.

Omoda C5

Trong tháng 8, Omoda C5 được hãng xe Trung Quốc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn (Luxury), đưa giá bán thực tế hạ từ 539 triệu xuống 485 triệu đồng. Mức giá này rẻ ngang một số mẫu A-SUV như Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng), dù Omoda C5 được định vị ở phân khúc SUV cỡ B.

Omoda C5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Omoda & Jaecoo).

Ưu đãi trên có thể cộng dồn với khuyến mại gói vay đến 90% giá trị xe, nếu người dùng chọn mua xe trả góp. Thời hạn của gói vay này lên đến 84 tháng, và áp dụng theo điều kiện của ngân hàng AB Bank.

Jaecoo J7

Tương tự Omoda C5, Jaecoo J7 cũng được nhà phân phối hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 8, nhưng áp dụng cho tất cả các phiên bản và chỉ dừng lại ở mức 80%. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 64-80 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 735-919 triệu đồng.

Jaecoo J7 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Xe định vị ở phân khúc C-SUV, cạnh tranh trực tiếp với “đồng hương” BYD Sealion 6 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Riêng với phiên bản PHEV (hybrid cắm sạc) của Jaecoo J7, người dùng còn được tặng thêm một bộ sạc cầm tay, nếu “chốt đơn” trong tháng này.

Geely Coolray và Monjaro

Không thua kém các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc nằm cùng phân khúc B-SUV, Geely Coolray cũng được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 8. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 27-31 triệu đồng, hạ giá xuống 511-597 triệu đồng, rẻ ngang SUV hạng A như Kia Sonet (539-624 triệu đồng).

Geely Coolray được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Coolray, hãng xe Trung Quốc còn áp dụng ưu đãi cho mẫu Monjaro, cụ thể là giảm 50-100 triệu đồng tùy phiên bản. Thực tế, chương trình này được duy trì từ lúc mẫu xe này được giới thiệu vào giữa tháng 7.

Theo đó, các bản xăng của Geely Monjaro (Premium và Flagship) được giảm 100 triệu, hạ giá tương ứng xuống 1,049 tỷ và 1,099 tỷ đồng. Biến thể HEV (hybrid) chỉ được giảm 50 triệu, hạ giá từ 1,099 tỷ xuống 1,049 tỷ đồng.

Geely Monjaro được định vị ở phân khúc D-SUV ngang cỡ Hyundai Santa Fe, nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi (Ảnh: Đại lý Geely).

Haval H6 HEV và Jolion

Sau nhiều tháng “kiên trì” giảm giá tới gần 250 triệu đồng, những chiếc Haval H6 HEV được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023) đã được đại lý xả hết. Do đó trong tháng 8, ưu đãi của mẫu xe này ít hơn trước, chỉ được giảm 100 triệu, hạ giá từ 986 triệu xuống 886 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng “chốt” mua H6 HEV trong tháng 8 còn được tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ và 1 chỉ vàng 9999.

Haval H6 HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về “đàn em” Jolion, các đại lý áp dụng ưu đãi khá “khiêm tốn” cho mẫu xe này, nhưng đều dành cho xe VIN 2025. Cụ thể, các showroom đồng loạt hỗ trợ lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản, nhưng có nơi chỉ giảm tương đương 45 triệu, có nơi giảm nhiều nhất tới 60 triệu đồng.

Haval Jolion đang có giá bán lẻ đề xuất dao động 669-719 triệu đồng. Với ưu đãi lệ phí trước bạ tương đương 60 triệu đồng, giá xe hạ còn 609-659 triệu đồng.

Haval Jolion được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross (820-913 triệu đồng) (Ảnh: Đại lý Haval).

MG

Trong tháng 8, MG Việt Nam tặng bảo hiểm vật chất cho nhiều mẫu xe VIN 2025 như: MG5, MG ZS hay MG G50. Với xe VIN 2024, hãng xe Trung Quốc hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm 10-25 triệu đồng, tùy sản phẩm.

Trong khi đó tại đại lý, MG7 đang được giới tư vấn bán hàng chào bán với mức giảm 30-40 triệu đồng trên tất cả các phiên bản, hạ giá xuống 708-978 triệu đồng. Mẫu xe điện MG4 (bản tiêu chuẩn VIN 2024) được giảm trực tiếp 100 triệu, hạ giá từ 828 triệu xuống 728 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi giảm giá trực tiếp từ đại lý, MG4 VIN 2024 còn được hãng tăng bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng, 1 bộ sạc điện và miễn phí sạc 12 tháng với hệ thống sạc công cộng đối tác của MG (Ảnh: Đại lý MG).

BYD Atto 3 và Seal

Trong khi Sealion 6 đang dần trở thành sản phẩm chủ lực về doanh số của BYD tại Việt Nam, thì các sản phẩm thuần điện vẫn gặp khó khi cạnh tranh, do khuyết thiếu hệ thống trạm sạc công cộng. Trong đó, Atto 3 và Seal là hai cái tên “ế” nhất, cần đến ưu đãi giảm giá tại đại lý, chủ yếu dành cho các xe VIN 2024 còn tồn.

BYD Atto 3 được định vị ở phân khúc C-SUV thuần điện, cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 7 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cụ thể, BYD Atto 3 được giảm 80-130 triệu đồng, hạ giá xuống 686-756 triệu đồng. Trong khi đó, Seal được giảm khoảng 192-214 triệu đồng, đưa giá khởi điểm thực tế hạ còn 927 triệu, trong khi bản cao cấp nhất được hạ từ 1,359 tỷ xuống 1,145 tỷ đồng.