Một "vé" sức khỏe cho cháu nội tội nghiệp bằng 50 bữa ăn của cả gia đình

Trong căn nhà nhỏ tại khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, cuộc sống của gia đình ông Phan Thanh Hải (80 tuổi), bà Trương Thị Yếu (78 tuổi) và cháu nội Phan Như Lâm (16 tuổi), học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đang đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Căn nhà không có gì đáng giá, những mảng trần lót gỗ mục nát, căn phòng học chỉ rộng chừng một tấm chiếu, không bàn ghế. Nơi Lâm ngồi học là chiếc giường ọp ẹp. Đây cũng là nơi em gửi gắm giấc mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Em Phan Như Lâm sống cùng gia đình ông nội ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lâm chuẩn bị lên lớp 11, nhưng cuộc đời em đã trải qua quá nhiều nỗi buồn. Bà Yếu cho biết mẹ Lâm bỏ đi khi em tròn 1 tuổi. Tuổi thơ Lâm lớn lên trong vòng tay của cha, cho đến khi người cha làm ăn thua lỗ phải bán nhà trả nợ và cách đây gần 2 tháng đã rời xa quê, em về sống cùng ông bà nội.

Từ ngày ấy, vợ chồng ông Hải trở thành chỗ dựa duy nhất cho cháu nhỏ. Ông bà đã già, mắt mờ, suốt một đời lam lũ nuôi 7 người con. Giờ đây, khi tưởng rằng có thể nghỉ ngơi an nhàn tuổi xế chiều, họ lại oằn lưng gánh thêm giấc mơ học hành của cháu nội đáng thương.

“Lúc ba nó bỏ đi, có gọi điện thoại về nói rằng không còn khả năng nuôi cháu nữa, kêu tôi đi rút học bạ cho cháu nghỉ học”, bà Yếu nghẹn ngào nói. Nhưng khi nhìn cháu nằm khóc lặng trong phòng tối, bà chỉ có thể quay sang ông, mà dặn lòng: “Dù có khổ mấy cũng không thể để cháu nghỉ học”.

Lâm là học sinh giỏi suốt 10 năm liền. Em từng đạt giải khuyến khích môn tin học cấp thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam cũ) và đậu vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - một ngôi trường danh tiếng, niềm mơ ước của bao học sinh. Nhưng bước chân em giờ đây chông chênh giữa ngã rẽ của nghèo khó và ước mơ.

Mỗi ngày, bà Yếu cắt rau đem ra chợ bán, gom góp được vài chục nghìn, vừa đủ cho bữa cơm đạm bạc của 3 người với chút rau, ít cá. Ông Hải nuôi con gà, con trâu, làm lụng từng mảnh ruộng để gánh vác phần còn lại trong ngôi nhà đang dần xuống cấp vì không đủ tiền sửa sang.

Lâm ngồi học trong căn phòng chật hẹp, phía trên là những mảng trần lót gỗ mục nát (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Hải bày tỏ, năm học mới của Lâm đang đến gần, mà số tiền cho sách vở, chi phí học tập, Bảo hiểm y tế... là một con số quá sức đối với đôi vợ chồng già như ông. Chỉ riêng thẻ Bảo hiểm y tế cho Lâm cũng đã gần 900.000 đồng, bằng gần 50 bữa ăn của cả nhà.

Bản thân ông Hải đã có bảo hiểm người già được địa phương hỗ trợ, còn bà Yếu cũng vừa được người con cho tiền mua thẻ bảo hiểm. “Tôi cũng chỉ dám mua cho mình thẻ bảo hiểm thời hạn 6 tháng, hết hơn 600.000 đồng, chứ tiền đâu mà dám mua cả năm...”, bà Yếu tâm sự.

Bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban nhân dân khối phố Phú Bình và bà Trương Thị Diễm, Trưởng Ban mặt trận khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú, đều xác nhận hoàn cảnh Phan Như Lâm đang gặp khó khăn, nhất là năm học mới đến gần, rất nhiều chi phí phải lo trong đó có chi phí Bảo hiểm y tế.

Bà Phan Thị Thủy cho hay, tỷ lệ đóng bảo hiểm của địa phương đạt 95-96%, vì người dân nhận thức được tấm thẻ Bảo hiểm y tế rất quan trọng những lúc ốm đau. Tuy nhiên còn nhiều hoàn cảnh khó khăn không mua được thẻ Bảo hiểm y tế.

Theo thống kê từ UBND phường Quảng Phú, địa phương có hơn 4.337 học sinh tham gia Bảo hiểm y tế. Có 18 trường hợp không tham gia, 11 trường hợp thuộc diện khó khăn đứng trước nguy cơ không mua được thẻ Bảo hiểm y tế trong năm học mới, cần được hỗ trợ.

Số liệu từ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho thấy, tính đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 663.722 học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,32%. Còn khoảng 0,63% số học sinh chưa tham gia Bảo hiểm y tế, chủ yếu nằm ở các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ).