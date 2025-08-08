Xã nghèo ở Đà Nẵng ủng hộ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, năm 2020, thiên tai khốc liệt xảy ra tại xã đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội, cuốn trôi tài sản, nhà cửa, để lại bao tang thương và mất mát.

“Trong lúc hoạn nạn, nhân dân Trà Leng đã nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là nghĩa tình sâu nặng, là nguồn động viên quý báu để Trà Leng đứng dậy sau đau thương.

Chính vì vậy, khi các địa phương khác đang gặp khó khăn, hoạn nạn, cán bộ, nhân dân càng hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, đoàn kết”, ông Châu Minh Nghĩa bày tỏ.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân… xã Trà Leng đóng góp ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai ở Nghệ An (Ảnh: Bình An).

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng, những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Những hình ảnh tang thương từ hiện trường các vùng bị thiên tai khiến ai cũng đau lòng, xót xa. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh mất nhà cửa, thiếu thốn nơi ăn chốn ở, cần được chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Trà Leng cũng chia sẻ, trong những lúc gian nan đó, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, truyền thống quý báu của dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Châu Minh Nghĩa cho biết tại buổi phát động, số tiền đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp… được hơn 120 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến người dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, sớm nhất để bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Thời gian UBND xã Trà Leng tiếp nhận ủng hộ đến ngày 14/8.