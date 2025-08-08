Giữa ranh giới sinh tử, bạn đọc tiếp hy vọng sống cho chàng trai người Mông (Video: Hương Hồng).

Ngày 8/8, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao biển biểu trưng số tiền 241.691.164 đồng đến gia đình chàng trai Ly Seo Páo.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ bệnh nhân Páo qua tài khoản báo Dân trí, toàn bộ số tiền trên đã được chuyển đến tài khoản anh Ly Seo Chúng (anh trai ruột của Páo, theo giấy uỷ quyền của gia đình), để đóng viện phí và chăm sóc Páo.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Ly Seo Chúng nghẹn ngào gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, tổ Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng Quốc gia, đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

Anh Ly Seo Chúng (anh trai bệnh nhân Ly Seo Páo) cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

“Páo và gia đình em không thể cầm cự được đến giờ phút này nếu như không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, nhà hảo tâm... Sự hỗ trợ ấy như chiếc phao giữa cơn bão, giúp Páo còn cơ hội sống tiếp”, anh Chúng nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn.

Chia sẻ thêm về sức khoẻ của bệnh nhân Páo, anh Nguyễn Trung Tơn, Hành chính trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

“Hiện bệnh nhân Páo đã thoát khỏi nguy hiểm và được chuyển sang khoa Bỏng người lớn tiếp tục điều trị. Những tổn thương do bỏng của bệnh nhân Páo vẫn rất nghiêm trọng, phải điều trị lâu dài, nên rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ em”.

Ly Seo Páo là hoàn cảnh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi cứu chàng trai dân tộc Mông nguy kịch vì bỏng điện” , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Hiện Páo đã thoát khỏi nguy hiểm, em được chuyển khoa Bỏng người lớn tiếp tục điều trị. Những tổn thương do bỏng của Páo vẫn rất nghiêm trọng, phải điều trị lâu dài, nên rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ em (Ảnh: Hương Hồng).

Ly Seo Páo là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em ở tỉnh Lào Cai. Từ nhỏ, em đã bị tật nói lắp, phát âm khó khăn nên không thể đi học. Không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn trong bản, ai thuê gì làm nấy.

Năm 2024, thông qua mai mối, Páo kết hôn với chị Sùng Thị Giông (SN 1993), cùng là người Mông, cũng không biết chữ, không ra khỏi bản bao giờ. Cuộc sống hai vợ chồng trẻ chỉ trông vào vài sào nương cằn cỗi và công việc làm thuê bấp bênh.

Bi kịch ập đến vào ngày 15/5, khi Páo bất ngờ bị điện giật nghiêm trọng. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương, em được chuyển gấp xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch, toàn thân cháy sém, hơi thở thoi thóp.

Để có tiền cứu con, gia đình đã bán đồi quế non là tài sản duy nhất có giá trị, dù chưa đến kỳ thu hoạch. Con lợn nái đang chửa, vài tạ ngô, thóc cũng lần lượt đội nón ra đi. Nhưng tất cả vẫn chỉ như muối bỏ bể, bởi tiền điều trị mỗi ngày dao động từ 5 đến 7 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác.

Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết: “Páo bị bỏng điện cao thế diện rộng, tổn thương đến 61% cơ thể, trong đó 25% là bỏng sâu độ 2, 3, 4 tại mặt, thân, tứ chi, vùng sinh dục và bỏng hô hấp nặng, tay phải bị hoại tử phải cắt cụt 1/3”.

Sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí là cứu cánh vô cùng quý giá với gia đình bệnh nhân Ly Seo Páo lúc này. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, quá trình điều trị của bệnh nhân Páo vẫn còn rất dài và tốn kém. Em cần tiếp tục nhiều lần phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt, hồi sức, phục hồi chức năng và hỗ trợ dinh dưỡng.

"Mỗi sự giúp đỡ lúc này sẽ là một phép màu kéo Páo lại gần hơn với sự sống, giúp em có cơ hội trở về bản làng, trở về bên người vợ trẻ đang ngày đêm trông ngóng", bác sĩ Tuấn Hưng xúc động nói thêm.