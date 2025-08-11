David Beckham muốn chấm dứt “chiến tranh lạnh” với con trai cả

Cụ thể, David Beckham đã bấm “thích” một bài đăng trên mạng xã hội của con trai cả, Brooklyn Beckham. Trong video, Brooklyn ghi lại cảnh anh tự tay nấu nướng tại nhà, chia sẻ công thức và thành quả làm món mỳ Ý.

Tuy nhiên, bài đăng của Brooklyn lại vướng phải nhiều bình luận tiêu cực từ người xem. Một số ý kiến cho rằng, con trai cả của gia đình Beckham không phải là một đầu bếp giỏi và “không hiểu gì về nấu ăn”.

Đây không phải là lần đầu, Brooklyn vướng những tranh cãi trong việc chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn dù anh nhận mình là đầu bếp từ vài năm nay.

Brooklyn Beckham được cho là duy trì "chiến tranh lạnh" với cha mẹ ruột, danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham (Ảnh: Getty Images).

Trước thái độ tiêu cực từ cộng đồng mạng, David Beckham đã chủ động ấn “thích” video của con trai như một cách để động viên Brooklyn. Một số nguồn tin cho hay, danh thủ người Anh đang muốn phá tan "chiến tranh lạnh" với con trai, kéo Brooklyn về với gia đình sau thời gian xa cách.

Một nguồn tin thân cận nói: “Vợ chồng David Beckham rất muốn hàn gắn rạn nứt. David đã chủ động liên lạc và sẵn sàng bay đến gặp Brooklyn nếu cần. David mong sớm dập tắt mâu thuẫn này. David nói rằng, anh ấy muốn để mọi chuyện lắng xuống và mọi người cùng nói chuyện khi cảm xúc đã ổn định”.

Vợ chồng David Beckham và Victoria Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng 3 người con gồm: Romeo, Cruz và Harper trên du thuyền quanh Địa Trung Hải. Trong suốt chuyến đi, David luôn chia sẻ hình ảnh bên các con trên trang cá nhân.

Brooklyn Beckham liên tục bày tỏ tình cảm với bạn đời, Nicola Peltz, giữa nghi vấn xa cách bố mẹ (Ảnh: Getty Images).

Cuối tuần vừa rồi, David đăng ảnh chụp cùng con trai Cruz tại một nhà hàng ở St Tropez (Pháp). David gắn tên vợ và 3 người con vào bức ảnh mà không gắn tên con trai cả, Brooklyn.

Trong ảnh, hai người thể hiện tình cảm bố con thân thiết khi Cruz đeo khăn ăn cho David. Cựu danh thủ viết: “Ngày trước là bố đeo yếm cho con. Giờ có vẻ đến lượt bố phải cẩn thận để không làm rơi đồ ăn rồi”.

Nghi vấn mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai của Beckham và cả gia đình bùng nổ từ vài tháng nay dù các thành viên trong gia đình không lên tiếng bình luận.

Theo một số nguồn tin, vợ chồng Brooklyn không còn gặp gỡ và giữ liên lạc với cha mẹ từ cuối năm ngoái. Tại các sự kiện của gia đình từ đầu năm, Brooklyn và vợ đều không tham dự.

David Beckham và 2 con trai Cruz và Romeo trong kỳ nghỉ của gia đình tại Pháp (Ảnh: Instagram).

Trong khi đó, vợ chồng David và Victoria Beckham nhiều lần chia sẻ những hình ảnh bên các con, chủ động gắn tên Brooklyn trong các bài đăng liên quan tới gia đình.

Đáp lại sự nhiệt tình của cha mẹ, Brooklyn chỉ đăng ảnh bên vợ và gia đình nhà vợ. Anh cũng liên tục bày tỏ tình cảm với gia đình vợ và gọi cô là “tình yêu lớn nhất đời”.

Nicola Peltz được xem là nguồn cơn cho những mâu thuẫn trong gia đình Beckham. Con dâu cả của gia đình nổi tiếng này được cho là đã tranh cãi với mẹ chồng từ năm 2022 khi từ chối mặc váy cưới do Victoria Beckham thiết kế.

Một số nguồn tin cho hay, Nicola Peltz chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng và Brooklyn xót vợ. Trong các bài viết thể hiện tình cảm với vợ, Brooklyn tuyên bố “luôn chọn vợ” và cùng vợ mua nhà tại Anh để định cư lâu dài.