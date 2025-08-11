Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min SeokTTXVN Thứ hai, 11/08/2025 - 14:34 (Dân trí) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 11/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN).Quang cảnh buổi hội kiến (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn Việt Nam tại cuộc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN).