Thông tin mới vụ làm giả hàng chục tấn mì chính, bột nêm, bột canh

Liên quan vụ án làm giả mì chính, mì tôm, bột canh gây ồn ào dư luận hồi tháng 4 xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, ngày 11/8, Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.

Đến nay, công an đã khởi tố 5 bị can về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột nêm giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đối tượng chủ mưu trong vụ án là Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam từng công tác trong lĩnh vực quản lý thị trường nên có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng trên.

Nhóm đối tượng liên quan đã đầu tư dây chuyền sản xuất quy mô lớn, rất hiện đại. Sản phẩm hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.

Từ vụ án này đã nổi lên trách nhiệm của các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm. Hàng trăm tấn dầu ăn, mì chính đều được đánh giá là đạt chất lượng, đưa ra tiêu thụ trong thời gian dài, theo công an.

6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 142 vụ/300 đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thượng tá Cao Việt Hải nhận định thủ đoạn của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thường không tiến hành sản xuất tại địa điểm đã đăng ký, mà liên tục thay đổi địa điểm; nhà kho sản xuất thường xuyên đóng cửa.

Các đối tượng đặt mua sản phẩm từ nhiều nơi, trong đó có cả đặt mua từ nước ngoài với giá rẻ, nhiều mặt hàng đã quá hạn sử dụng, kém chất lượng được sơ chế, sang chiết thành phẩm để bán ra thị trường thu lợi lớn.

Đáng chú ý, theo công an, các đối tượng đã nghiên cứu tâm lý người dân, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường ngày như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh để sản xuất, cung ứng ra thị trường với số lượng rất lớn…