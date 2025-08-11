Đà Nẵng mời gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội nghìn tỷ, cao 31 tầng

Ngày 11/8, thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn.

Dự án này nằm ở địa bàn phường Ngũ Hành Sơn với tổng diện tích đất xây dựng hơn 7.000m2, tối đa 31 tầng.

Một khu nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án có số lượng 831 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích sàn nhà ở 41.561m2. Diện tích căn hộ 25-70m2 (tối đa 10% số căn có diện tích lớn hơn 70m2). Dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 1.200 người.

Ngoài nhà ở xã hội để bán cho các đối tượng đủ điều kiện, dự án còn có phần thương mại, dịch vụ cho thuê nhằm cung cấp tiện ích cho cư dân. Dự án cũng yêu cầu có bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, cây xanh và một số hạ tầng khác.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng hơn 1.225 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 245 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn huy động khoảng 980 tỷ đồng (chiếm 80%).

Nhà đầu tư trúng thầu phải hoàn thiện quy hoạch chi tiết, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bàn giao đưa vào quản lý theo đúng tiến độ, dự kiến giai đoạn 2026-2030.

Nhà đầu tư được yêu cầu phải đảm bảo các tiêu chí về nhà ở xã hội, tuân thủ giá bán, giá thuê, đúng đối tượng theo quy định.

Trước đó ngày 2/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng cũng có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất số 10 đường Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường.

Các căn hộ này được ưu tiên bố trí cho người dân đang thuê nhà tại các khu chung cư nhà nước, nhà tập thể cũ xuống cấp, thuộc diện di dời, phá dỡ.

Diện tích đất thực hiện dự án hơn 5.660m2, dự kiến xây dựng 1 tầng hầm, 20 tầng nổi với 649 căn hộ. Diện tích căn hộ 1 phòng ngủ dự kiến diện tích 35-45m2, căn hộ 2-3 phòng ngủ dự kiến diện tích 50-70m2.