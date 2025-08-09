Thoát chết trong gang tấc, gia đình nghèo tuyệt vọng giữa đống đổ nát

Gia đình 6 người trắng tay sau bão

Trận mưa kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi, tháng 9/2024) khiến những vách núi ở thôn Kéo Quạng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nay là xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) trở thành "quả bom nổ chậm". Tính mạng của các hộ dân sống dưới chân núi bị đe dọa, luôn trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

Gia đình anh Hoàng Văn Chánh trắng tay sau bão, 9 người chen chúc ở nhà kho (Video: Thế Hưng).

Sau khi cơn bão dữ oanh tạc, trời vừa ngớt mưa, anh Hoàng Văn Chánh (SN 1986) tranh thủ giúp hàng xóm sửa lại những ngôi nhà bị tốc mái. Nhưng anh không ngờ, chỉ vài tiếng sau, chính ngôi nhà của mình lại là nơi hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.

Toàn bộ khu vực nhà anh Chánh hoang tàn sau bão số 3 Yagi (Ảnh: Thế Hưng).

Đầu giờ chiều, một tiếng nổ lớn vang lên từ vách núi phía sau nhà. Trong nhà, 4 đứa trẻ giật mình trước âm thanh kinh hoàng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, chúng lao ra khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn. Một đứa ôm chặt con chó, 1 đứa bế vội con mèo đang cuộn tròn trên chiếu, đứa khác nắm chặt tay em mình cùng nhau chạy thục mạng.

Chỉ ít giây sau, cả ngọn núi sau nhà rung chuyển dữ dội. Trong tích tắc, hàng tấn đất đá ào xuống như thác lũ, chôn vùi hoàn toàn ngôi nhà cấp 4 mà gia đình anh Chánh sinh sống hơn chục năm qua.

“Tôi đang trên đường chạy về nhà xem tình hình thế nào thì gặp các con vừa mếu máo vừa hoảng loạn chạy xuống núi”, anh Chánh nghẹn giọng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Ngôi nhà của anh Chánh đổ sập hoàn toàn (Ảnh: Thế Hưng).

Ngôi nhà cấp 4 của anh Chánh được xây dựng từ năm 2011, nhờ chương trình 167 hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo do địa phương triển khai. Dẫu đơn sơ, nhưng đó là mái ấm duy nhất, nơi 6 thành viên trong gia đình gắn bó suốt nhiều năm qua.

Đứng giữa bãi đất trống nhìn ngôi nhà bị sập, anh Chánh buồn bã nói: “Chúng tôi không còn gì cả. Nhà mất rồi, đất canh tác cũng không còn, gia súc, gia cầm cũng bị vùi lấp hết. Giờ cả nhà không biết lấy gì để sống”.

Căn lán tạm là nơi gia đình anh Chánh và gia đình người em trai sinh sống sau bão (Ảnh: Thế Hưng).

Cuộc sống gia đình anh Chánh vốn rất chật vật. Ngoài làm nông, anh còn chăn nuôi lợn, gà và trồng thêm rau. Vợ anh, chị Trần Thị Chính (SN 1987), làm công nhân với mức thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Sau trận sạt lở kinh hoàng, gia đình anh Chánh trắng tay. Cả nhà anh cùng gia đình người em trai phải trú tạm trong căn lán nhỏ gần chuồng dê. 9 người chen chúc trong không gian chật chội, ẩm thấp, che chắn sơ sài, gió lùa lạnh buốt.

Tương lai chông chênh của những đứa trẻ

Trước đây, dù cuộc sống có khó khăn, vợ chồng anh Chánh vẫn cưu mang 2 đứa cháu.

Cháu Nguyễn Hoàng Huy (SN 2010) là con của em gái anh Chánh. Bố mẹ Huy lập nghiệp trong Đồng Tháp, nhưng tai nạn giao thông đã cướp đi người bố khi Huy mới được 1 tuổi. Không đủ điều kiện chăm sóc nên mẹ đưa Huy về quê ngoại. Từ đó, Huy lớn lên trong vòng tay yêu thương của vợ chồng anh Chánh.

Còn cháu Trần Gia Nhi (SN 2007) là con gái của em vợ anh Chánh. Gia đình nghèo khó, mẹ của Nhi định cho con nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Thương cháu ham học, vợ chồng anh Chánh đã đưa Nhi về nuôi, để em được tiếp tục đến trường.

Dù cuộc sống còn khó khăn, vợ chồng anh Chánh vẫn cưu mang 2 đứa cháu (Ảnh: Thế Hưng).

Thế nhưng, trận sạt lở đất sau bão Yagi đã khiến ngôi nhà ấm cúng của họ bị xóa sổ, tương lai những đứa trẻ trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Mặc dù ngay sau khi trận sạt lở đất xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình anh Chánh. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình 6 người vẫn vô cùng khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân (cũ), chia sẻ: “Chúng tôi rất mong cộng đồng giúp đỡ gia đình anh Chánh xây dựng ngôi nhà kiên cố để sớm ổn định cuộc sống”.