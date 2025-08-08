Mã số: 240400
Khởi công 3 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình khó khăn ở Cà Mau
(Dân trí) - Ba gia đình khó khăn tại Cà Mau đã rất vui mừng, phấn khởi vì ước mong có nhà mới sắp thành hiện thực khi được báo Dân trí và các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Nhân ái.
Ngày 7/8, báo Dân trí phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương, tổ chức lễ khởi công 3 ngôi nhà Nhân ái tại xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau, nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ba hộ gia đình được nhận nhà Nhân ái dịp này là ông Bùi Tiệp Khắc, bà Hồ Bạch Thủy và bà Thạch Thị Ướt. Tổng kinh phí xây dựng 3 căn nhà là 240 triệu đồng, trong đó, 180 triệu đồng được đóng góp từ các doanh nghiệp tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí (ngày 15/7), và 60 triệu đồng còn lại do Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bạc Liêu tài trợ.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Quới; Thượng tá Trịnh Minh Thành, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bạc Liêu, cùng đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành xã Ninh Quới và đông đảo bà con địa phương.
Tại buổi lễ, đại diện báo Dân trí đã chia sẻ về các hoạt động Nhân ái của báo, quá trình khảo sát các hoàn cảnh khó khăn cần nhà ở, và sự hỗ trợ quý báu từ bạn đọc, các công ty, doanh nghiệp để giúp các hộ dân có được mái ấm khang trang, vững chắc.
Gia đình ông Bùi Tiệp Khắc (SN 1982) là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn về nhà ở. Với 5 thành viên, trong đó có con trai sắp nhập ngũ, con gái đang học cấp 2 và mẹ già trên 60 tuổi, cuộc sống của gia đình ông Khắc phụ thuộc vào công việc làm thuê bấp bênh.
Ông Khắc, trụ cột chính, gần đây lại mắc bệnh tai biến, không thể lao động nặng, khiến gánh nặng kinh tế càng thêm chồng chất.
Bà Hồ Bạch Thủy (SN 1969) cũng đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Chồng và con bà phải đi bẫy chuột hoặc làm thuê để kiếm sống. Căn nhà lợp lá cũ nát, nhiều chỗ phải che tạm bằng tấm cao su, cột gỗ đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình bà không có khả năng tự xây dựng lại.
Chị Thạch Thị Ướt (SN 1985) có 3 người con, trong đó một con trai 14 tuổi đã phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị là lao động chính, làm đủ mọi việc để nuôi các con. Ngôi nhà cấp 4 lợp lá của gia đình đã dột nát, xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa.
“Nghe được hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm, cả đêm không ngủ được cứ mong chờ đến sáng để chứng kiến việc khởi công căn nhà mơ ước của mình”, bà Hồ Bạch Thủy chia sẻ.
Chị Thạch Ướt cũng bày tỏ niềm vui: “Gia đình tôi vui lắm, cố gắng xây nhà hoàn thành sớm để ở. Nhà mới thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp gia đình ở an toàn hơn. Xin được cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình”.
Dự kiến, các căn nhà sẽ có diện tích 40-60m2, bao gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Thời gian thi công dự kiến khoảng một tháng.
Ông Nguyễn Tấn Dững, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Quới, cam kết địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các gia đình trong quá trình thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Ông Dững cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các công ty, doanh nghiệp và nhà tài trợ đã chung tay hỗ trợ các hộ khó khăn.
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, UBND xã Ninh Quới bày tỏ mong muốn báo Dân trí cùng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tới, để có thêm nhiều căn nhà mới được xây dựng, giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 202 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 129/202 nhà.
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…