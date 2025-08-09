Người bố bị ung thư được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 230 triệu đồng

Ngày 9/8, phóng viên báo Dân trí cùng ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, đến thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 172.857.895 đồng tới anh Nguyễn Đình Sơn, 43 tuổi, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cẩm Lạc.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí chuyển khoản đến tài khoản cá nhân của anh Nguyễn Đình Sơn.

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc (thứ 2 bên trái) và đại diện chính quyền thôn đến thăm, trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho anh Nguyễn Đình Sơn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Anh Sơn cho biết thêm, bạn đọc của báo Dân trí còn giúp đỡ trực tiếp cho anh số tiền hơn 58 triệu đồng qua tài khoản cá nhân. Như vậy, đến nay, anh Sơn đã nhận được tổng số tiền hơn 230 triệu đồng.

"Tôi là lao động chính nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi đó bố mẹ già yếu, các con tuổi ăn học. Trong lúc túng quẫn, chúng tôi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ một số tiền lớn. Tôi vô cùng biết ơn tình cảm, sự giúp đỡ của tất cả mọi người", anh Sơn cảm kích.

Ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, gửi lời cảm ơn chân thành đến ban biên tập, phóng viên và bạn đọc của báo Dân trí.

"Không chỉ trường hợp của anh Sơn, những năm qua, báo Dân trí đã vào cuộc, kết nối để bạn đọc của báo giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh ở địa phương. Chúng tôi trân trọng, biết ơn những tình cảm to lớn đó và mong quý báo tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ địa phương trong thời gian tới", ông Hiệp bày tỏ.

Anh Sơn mắc bệnh hiểm nghèo khi các con đang tuổi ăn học, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Nguyễn Đình Sơn là nhân vật trong bài viết Bố ung thư, gia đình lâm cảnh khốn cùng, 2 con nguy cơ bỏ học.

Biến cố ập đến gia đình anh Sơn vào đầu năm 2023 khi anh xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém. Sau nhiều lần thăm khám, anh bàng hoàng nhận tin mình mắc ung thư đại tràng.

Từ đó, anh Sơn cùng vợ con trở về quê, nương tựa vào căn nhà cấp bốn của bố mẹ. Thời gian qua, anh đã trải qua nhiều đợt hóa trị tốn kém, cùng với các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Trước hoàn cảnh bi đát, chị Yến, vợ anh Sơn, đành gạt nước mắt đi làm ăn xa, mong kiếm thêm thu nhập gửi về cho chồng con. Tuy nhiên, công việc vất vả, thu nhập ít ỏi không thấm vào đâu so với gánh nặng bệnh tật và 2 con trai đang tuổi ăn học (một cháu lớp 10, một cháu lớp 5).

Cũng tại Hà Tĩnh, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh đã đến thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 83.465.638 đồng của bạn đọc ủng hộ bà Nguyễn Thị Dung, trú tại thôn Nhân Phong.

Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí làm thủ tục chuyển đến số tài khoản của đại diện chính quyền thôn do gia đình bà Dung ủy quyền.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ cho bà Nguyễn Thị Dung (Ảnh: Văn Nguyễn).

Bà Nguyễn Thị Dung là nhân vật trong bài viết Người phụ nữ "trời đày" trước căn nhà, di ảnh chồng bị sét đánh cháy đen.

Bà Dung cho biết sau nhiều năm chạy chữa khắp nơi, năm 2012, chồng bà qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại cho bà gánh nợ. Còn 5 người con, không ai có công việc ổn định, người thì có số phận không may mắn, bị bại não. Đến nay, bà Dung vẫn là trụ cột, lo cho con, cho cháu.

Tối 24/5, vùng quê của bà Dung xuất hiện mưa dông, sấm chớp. Một tia sét đánh trúng hệ thống điện trong căn nhà cấp 4 của bà, ngọn lửa bùng phát rồi lan rộng khiến nhiều đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi, căn nhà biến dạng. Bà Dung lúc này đi làm ăn xa nên thoát nạn.

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ gia đình bà xây dựng lại căn nhà. Với số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ, bà Dung cho biết sẽ sử dụng thiết thực, hiệu quả để không phụ tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.