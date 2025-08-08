Cuộc sống khốn khó của cặp vợ chồng khiếm thị và khuyết tật vận động

Phóng viên Dân trí tìm đến gia đình anh Lê Văn Công (SN 1980) ở thôn Thượng Phúc, xã Hòa Phú (TP Hà Nội) sau một cơn mưa rào. Lối đi vào nhà nhỏ hẹp, rêu xanh bám đầy, nền sân ẩm ướt, trơn trượt, người lạ nếu không cẩn thận rất dễ ngã.

Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1983), vợ anh Công cho biết: “Vợ chồng tôi muốn sửa nhà và lát sân để đi lại cho an toàn, vì trong nhà toàn người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật. Nhưng ngặt nỗi không có tiền, đành chịu vậy!”.

Anh Lê Văn Công (SN 1980) ở thôn Thượng Phúc, xã Hòa Phú (TP Hà Nội) bị mù bẩm sinh (Ảnh: Quang Hưng).

Cả gia đình sống dựa vào trợ cấp xã hội

Trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, tường tróc từng mảng loang lổ, anh Công ngồi lặng lẽ, đôi mắt hõm sâu hướng về phía cửa.

Anh Công bị mù bẩm sinh, mồ côi cha khi lên 5 tuổi và là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Đến tuổi đi học, anh được mẹ gửi đến Trường Nguyễn Đình Chiểu để học chữ nổi. Toàn bộ chi phí học tập của anh đều được Nhà nước hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1983), vợ anh Công, là người khuyết tật vận động (Ảnh: Quang Hưng)

Tháng 9/2012, anh Công nên duyên với chị Nguyễn Thị Hồng cũng là người khuyết tật. Gia cảnh 2 bên đều nghèo khó, nên khi về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng anh, chị rất vất vả.

Anh Công bị mù cả 2 mắt từ nhỏ nên không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà giúp vợ những công việc lặt vặt. Gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên vai chị Hồng. Mặc dù là người khuyết tật vận động nặng do bị gù, nhưng chị vẫn cố gắng vừa làm ruộng, vừa nhận làm thêm các sản phẩm mây tre thủ công để kiếm thêm thu nhập.

Thế nhưng, công việc làm thêm cũng không đều. “Mỗi sản phẩm mây tre đan tiền công chỉ được 30.000 đồng, nhưng không phải ngày nào cũng có việc”, chị Hồng kể.

Nghèo khó bủa vây đôi vợ chồng khuyết tật, khi họ còn phải chăm lo cho mẹ già 95 tuổi và 2 đứa con nhỏ. Đặc biệt, sau khi sinh con thứ 2, chị Hồng mắc bệnh não úng thủy. Dù đã được điều trị, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi, đầu chị lại đau như búa bổ.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, 2 con của anh chị là bé Lê Minh Anh (lớp 7) và Lê Nam Anh (lớp 2) đã sớm biết phụ giúp bố mẹ một số việc nhà.

Hiện tại, cuộc sống gia đình anh Công gần như chỉ trông chờ vào 3,5 triệu đồng trợ cấp xã hội của 5 thành viên (Ảnh: Quang Hưng).

Hiện tại, cuộc sống gia đình anh Công gần như chỉ trông chờ vào số tiền 3,5 triệu đồng trợ cấp xã hội hàng tháng của 5 thành viên. Trong đó, anh Công và chị Hồng bị khuyết tật nặng được trợ cấp 750.000 đồng/người/tháng; 2 con của anh chị bắt đầu được trợ cấp 750.000 đồng/người/tháng từ năm 2023; mẹ anh Công 95 tuổi được Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Để tiết kiệm chi phí, cả 2 con của anh chị đều không đăng ký ăn bán trú ở trường. “Nhiều hôm tan học, các con tôi về nhà ông bà ngoại gần trường để ăn cơm. Thương vợ chồng tôi nghèo khó, ông bà ngoại cũng cố gắng hỗ trợ phần nào”, chị Hồng tâm sự.

Gia đình bên nội cũng thường xuyên trợ giúp. Các anh chị em của anh Công giúp đóng tiền mạng Internet và thỉnh thoảng hỗ trợ chi phí ăn uống.

Anh Công xúc động cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, vợ chồng tôi không biết xoay xở kiểu gì để chăm sóc mẹ già và nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học”.

Góc học tập của hai cháu Minh Anh và Nam Anh (Ảnh: Quang Hưng).

Ước mong có tấm thẻ Bảo hiểm y tế cho con

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh Công vẫn luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho các con. Dù phải thắt chặt chi tiêu, năm nào anh chị cũng chắt chiu dành một khoản tiền để mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho con.

Với nhiều gia đình, khoản tiền ấy có thể không đáng kể, nhưng với vợ chồng anh Công, đó là một sự cố gắng. Đằng sau tấm thẻ BHYT nhỏ bé là tấm lòng của những bậc cha mẹ luôn dõi theo từng bước con đi, lo lắng cho sức khỏe của con.

Nhìn các con lớn lên từng ngày, nỗi lo về tương lai cũng lớn dần trong lòng anh Công. Anh hiểu rằng, BHYT là vô cùng cần thiết, là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho các con trước những rủi ro bệnh tật. Nhưng với một gia đình cả 2 vợ chồng đều mang khuyết tật nặng, việc duy trì mua thẻ BHYT hàng năm cho con là cả một gánh nặng.

Cuộc sống khốn khó của cặp vợ chồng khiếm thị và khuyết tật vận động (Video: Huyền Nguyễn).

Khi biết báo Dân trí có chương trình tặng thẻ BHYT miễn phí tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, anh Công bày tỏ mong muốn bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, tặng thẻ BHYT cho các con anh, cũng như con em của nhiều hội viên Hội Người mù TP Hà Nội đang gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh (95 tuổi, mẹ ruột anh Công) bày tỏ: “Gia đình tôi hiện tại rất khó khăn. Con trai tôi bị mù lòa, con dâu khuyết tật, các cháu còn nhỏ, tôi già cả không làm được gì. Tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình tấm thẻ BHYT, để các cháu yên tâm học tập và các con tôi cũng bớt được phần nào gánh nặng kinh tế”.