Bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ góa phụ nghèo hơn 210 triệu đồng

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 166.276.120 đồng tới chị Trịnh Thị Mau, thôn Bồi Nguyên, xã Quảng Ninh.

Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ chị Mau thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển kết đến số tài khoản cá nhân của chị Trịnh Thị Mau.

Ông Đoàn Văn Lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao biểu trưng số tiền đến chị Trịnh Thị Mau (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngoài ra, thông qua tài khoản cá nhân, chị Mau còn được bạn đọc giúp đỡ 45.000.000 đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, chị Mau nhận được tổng số tiền 211. 276.120 đồng.

Chị Trịnh Thị Mau là nhân vật trong bài viết “Góa phụ nghèo “sống nay, chết mai” cầu xin mọi người thương hai con”. Chị có hoàn cảnh éo le khi chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con. Năm 2023, người phụ nữ bất hạnh ấy phát hiện bị suy thận, phải uống thuốc điều trị.

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, chị Mau vẫn gắng gượng đi làm công nhân may. Với mức lương 7 triệu đồng mỗi tháng, chị dành 6 triệu mua thuốc điều trị, số còn lại 3 mẹ con tằn tiện sống qua ngày.

Dù kiên trì điều trị theo phác đồ của bác sĩ, nhưng bệnh của chị không thuyên giảm. Tháng 3 vừa qua, bệnh viện thông báo chị bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu chạy thận 1 tuần 3 lần.

Chị Mau chia sẻ: “Tôi thật sự biết ơn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của mọi người. Số tiền bạn đọc ủng hộ là “phao cứu sinh” của 3 mẹ con tôi”.

Nhờ số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, chị Mau mua được máy khâu, nhận thêm việc về nhà làm (Ảnh: Hạnh Linh).

Chị Mau cho biết, với số tiền được giúp đỡ trên, chị đã mua chiếc máy may. Ngoài những lúc đi viện chạy thận, chị nhận vải về nhà may vừa là để có thêm thu nhập, vừa tiện chăm sóc các con.

Chị còn nhập thêm các loại hàng hóa như nước mắm, cá khô, moi khô,… để bán tại nhà.

“Tôi biết ơn bạn đọc báo Dân trí đã chia sẻ, giúp đỡ 3 mẹ con trong lúc khó khăn nhất. Tôi sẽ nỗ lực cố gắng hơn trong cuộc sống, để không phụ tấm lòng mà mọi người đã dành cho mình”, chị Mau nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đoàn Văn Lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh gửi lời cảm ơn đến độc giả, báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh éo le trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo ông Lịch, sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình chị Mau vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, tạo thêm niềm tin cho người dân vào sự đồng hành của xã hội.

“Cùng với bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để 3 mẹ con chị Mau vơi bớt khó khăn. Tôi mong rằng, bạn đọc cả nước tiếp tục đồng hành với báo trên hành trình nhân ái để ngày càng có nhiều mảnh đời bất hạnh được quan tâm, giúp đỡ”, ông Lịch bộc bạch.