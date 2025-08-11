Khối bê tông đổ sập trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Chiều 11/8, trao đổi phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lao động tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân thương vong (Ảnh: Nguyệt Nguyệt).

Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, vào khoảng 9h30 cùng ngày, khi các công nhân đang thi công bậc thang lên mái cao tốc, bất ngờ khối bê tông đổ sập đè lên công nhân khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

"Cả 3 người thương vong đều trú tại tỉnh Đắk Lắk và là lao động thời vụ cho dự án này. Phía cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc", Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc thông tin.

Một đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ảnh: Trung Thi).

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km. Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6km, qua Đắk Lắk hơn 42km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công vào đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.