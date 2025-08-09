Báo Dân trí phối hợp cùng các đơn vị khởi công điểm trường Lũng Khỉnh

Tham dự Lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí; Đại tá Đặng Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Cao Bằng có ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Nông Thị Hương, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Thông Nông; bà Lê Thị Hải Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Giang Phú - Đơn vị nhà thầu thi công công trình.

Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty CP Học viện Minh Trí Thành.

Dự buổi Lễ khởi công còn có cô và trò điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh, Trường Mầm non Đa Thông cùng đông đảo bà con nhân dân xã Thông Nông.

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí cho biết, là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, báo Dân trí còn mang sứ mệnh của một tờ báo hoạt động an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh, các địa phương còn khó khăn.

Hơn 20 năm qua, báo Dân trí luôn tự hào là nhịp cầu tiếp nhận những tấm lòng nhân ái, trao tặng kịp thời tới người dân và những nơi khó khăn, cần sự hỗ trợ.

Tháng 7 vừa qua, báo Dân trí đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc”.

Đến nay, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương trên cả nước xây dựng 202 ngôi nhà Nhân ái; 58 điểm trường, phòng học Dân trí; 31 cây cầu và đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó là các hoạt động tri ân người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương mỗi khi có thiên tai...

Để có thể triển khai được những hoạt động kể trên, không thể thiếu sự đồng hành của bạn đọc, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp. Báo Dân trí luôn trân trọng và cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành quý báu đó.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ân cần hỏi thăm các cháu ở điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh (Ảnh: Mạnh Dũng).

Riêng tại tỉnh Cao Bằng, từ năm 2024 đến nay, bên cạnh việc chung tay hỗ trợ người dân Cao Bằng khắc phục hậu quả nặng nề sau bão Yagi, báo Dân trí đã phối hợp cùng địa phương xây dựng 1 công trình phòng học, 28 ngôi nhà Nhân ái cùng nhiều chương trình tư vấn sức khỏe, tặng thuốc, tặng quà tới bà con, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Vừa qua, nhận được đề nghị hỗ trợ điểm trường khó khăn, ngày 29/7, báo Dân trí đã nhanh chóng tiến hành khảo sát, xác minh và quyết định vận động ủng hộ kinh phí để xây dựng lại điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh, thuộc Trường Mầm non Đa Thông, xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Kinh phí dự kiến 473 triệu đồng. Đây là công trình điểm trường thứ 58 được báo Dân trí phối hợp xây dựng trên cả nước và là điểm trường thứ 2 tại tỉnh Cao Bằng.

Để các em học sinh sớm có mái trường khang trang, kiên cố, hôm nay, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ và Trường Mầm non Đa Thông tổ chức Lễ khởi công xây dựng điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh.

Phó Tổng biên tập báo Dân trí mong muốn công trình sẽ nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, các cấp, các ngành, sự tận tâm của nhà thầu thi công để nhanh chóng đưa vào sử dụng với chất lượng cao, giúp các em học sinh yên tâm học tập...

Phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ khởi công, Đại tá Đặng Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an bày tỏ niềm vui khi sự kiện thu hút được các cấp, ngành địa phương và đông đảo tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục bậc mầm non.

Đại tá Đặng Thu Hiền chia sẻ thêm, Cục Đào tạo, Bộ Công an rất quan tâm tới các chương trình, dự án phát triển giáo dục. Cục Đào tạo đã tham gia khởi công một số điểm trường ở Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Thái Nguyên.

Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cũng lưu ý, việc khởi công xây dựng điểm trường trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa mưa sẽ đặt ra không ít thách thức cho đơn vị thi công. Đại tá Đặng Thu Hiền gửi lời chúc báo Dân trí, nhà tài trợ và đơn vị thi công sẽ vượt qua khó khăn để sớm hoàn thành công trình.

Thay mặt đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty CP Học viện Minh Trí Thành, cho biết, việc Minh Trí Thành tài trợ toàn bộ số tiền xây dựng điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, với mong muốn chung tay tháo gỡ khó khăn và mang đến tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng cao.

Là người trực tiếp cùng báo Dân trí đi khảo sát điểm trường ngày 29/7, ông Lương rất đồng cảm với những khó khăn mà người dân vùng cao phải đối mặt. Bà con nơi đây đều là hộ nghèo, người dân tộc Mông, điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn, đặc biệt là không có nước sạch.

Điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh nằm cheo leo trên đỉnh núi cao, lớp học chật hẹp được quây và lợp mái bằng tôn; bếp ăn, nhà vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng, gần như không thể sử dụng được.

Trường không có sân chơi dành cho các em học sinh, không có nước sạch sinh hoạt, hoàn cảnh rất thiếu thốn, khó khăn. Hiện có 20 em học sinh (từ 3-5 tuổi) đang theo học tại đây. 100% các em là người dân tộc Mông, và đều thuộc hộ nghèo...

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, cô Triệu Thị Dương (SN 1993), người dân tộc Nùng, cho biết đã công tác tại điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh gần 2 năm. “Có gia đình, con đã 3 tuổi nhưng chưa cho đi học mầm non, chỉ vì không có tiền làm giấy khai sinh. Mà số tiền để làm giấy khai sinh chỉ 20.000 đồng”, cô Dương kể.

Sau khi có giấy khai sinh, bé Lý Văn Lâm đã được được đến trường. Do điểm trường không có nước, nên không thể nấu cơm trưa. Các gia đình phải chuẩn bị sẵn đồ ăn cho các con mang tới lớp. Với những em gia đình quá khó khăn, các cô lại bỏ tiền túi ra mua mì tôm nấu cho các em.

20 đứa trẻ ở điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh là 20 hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Có em tóc lơ thơ vì nhà thiếu nước, không được gội đầu thường xuyên. Có em bố mẹ không có xe máy, phải đi bộ tới lớp.

Quãng đường 1-2km ở miền xuôi thì chỉ mất khoảng 10-15 phút đi bộ, nhưng ở miền núi thì phải hơn 1 tiếng mới tới nơi. Dù đường đến trường còn không ít chông gai, nhưng được các cô giáo vận động, nhiều gia đình người Mông đã nhiệt tình đưa con tới lớp.

Thay mặt người dân xã Thông Nông, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới báo Dân trí, Công ty CP Học viện Minh Trí Thành, Cục Đào tạo (Bộ Công an), Công an tỉnh Cao Bằng đã quan tâm và phối hợp triển khai xây dựng điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh.

Ông Hưng mong công trình sẽ sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng để cô và trò điểm trường Lũng Khỉnh có phòng học mới khang trang và an toàn.

Nhân dịp này, báo Dân trí đã tặng 20 suất quà tới 20 em học sinh đang học tập tại điểm trường Mầm non Lũng Khỉnh.

Bên cạnh đó, báo Dân trí cũng tặng 20 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) tới 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Lũng Khỉnh. Tổng giá trị quà tặng là 10.000.000 đồng.

Cũng tại sự kiện, Công ty Công ty CP Học viện Minh Trí Thành đã trao 20 phần quà tới 20 cháu học sinh đang học tập tại điểm trường Lũng Khỉnh và 20 phần quà tới 20 học sinh của Trường Mầm non Đa Thông.

Đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an đã trao tặng 20 bộ dụng cụ học tập tới 20 em học sinh đang học tập tại điểm trường Lũng Khỉnh.