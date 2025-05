"Từ nay các con ở Bản Mạo sẽ không phải học nhờ nhà dân nữa rồi!"

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí; bà Cầm Thúy Vân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Thượng tá Lê Mùi, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Sơn La; ông Phùng Mạnh Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường La; ông Bùi Việt Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La.

Điểm trường mầm non Bản Mạo, xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được báo Dân trí triển khai xây mới bao gồm các hạng mục: 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh và 1 nhà công vụ với tổng kinh phí 544 triệu đồng.

Toàn bộ kinh phí xây dựng được huy động từ sự đóng góp của bạn đọc báo Dân trí thông qua Chương trình tái thiết cuộc sống người dân sau cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024.

Điểm trường mầm non Bản Mạo là một trong những điểm trường đặc biệt thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học… Nhiều hạng mục tại điểm trường đã bị xuống cấp như trần đã rơi xuống sau mưa bão, mái nhà bị dột... Tường xung quanh trát xi măng bị bong tróc, không còn đảm bảo an toàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí chia sẻ, khác với các điểm trường khác, điểm trường này được trích từ nguồn bạn đọc báo Dân trí thông qua Chương trình tái thiết cuộc sống người dân sau cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024.

Nhờ sự chung tay của bạn đọc, các em học sinh sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi trân trọng biết ơn bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho các em học sinh có phòng học và nơi sinh hoạt mới, từ đó vươn lên trong học tập, nhà báo Xuân Toàn bày tỏ.

Đồng thời, Phó Tổng biên tập báo Dân trí khẳng định, báo luôn sẵn sàng làm cầu nối giữa độc giả và bà con để mang đến tương lai, hy vọng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

"Ngôi trường mới không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn thắp lên niềm tin cho các em về một xã hội tốt đẹp. Nơi đó, các em có điều kiện học tập tốt hơn để vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tươi đẹp hơn. Vì thế, việc xây dựng phòng học Dân trí tại vùng quê nghèo Bản Mạo vô cùng thiết thực", nhà báo Xuân Toàn chia sẻ và mong rằng Công an tỉnh Sơn La cùng chính quyền địa phương tiếp sức cho Dân trí thực hiện sứ mệnh nhân ái của mình ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Mong rằng bà con, người dân hỗ trợ thêm điểm trường về ngày công để con em địa phương có ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, người đại diện Dân trí cho hay.

Đến nay, báo Dân trí đã xây dựng 30 cây cầu trên cả nước, cùng với đó là 57 công trình phòng học.

Trong ngày khởi công, lãnh đạo báo Dân trí đại diện bạn đọc hảo tâm trao tặng 14 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới các em nhỏ ở điểm trường mầm non Bản Mạo.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Công Lý A Cho cảm ơn sự giúp đỡ của báo Dân trí và bạn đọc. Đồng thời, ông Cho mong rằng, bạn đọc báo Dân trí sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La.

Vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cô giáo Lường Thị Chuyên (SN 2002, xã Mường Chùm, huyện Mường La, Sơn La) mong muốn công trình sớm hoàn thành để các cô giáo không còn phải đi xách nước cho các con sinh hoạt. Các lớp học kiên cố được xây dựng để cô trò không còn phải chạy nạn mỗi khi mưa bão.

"Bản Mạo còn nhiều khó khăn, phòng học không đủ chỗ cho các con tới lớp. Do trường mầm non chưa có bếp ăn, các con phải về nhà ăn trưa sau buổi học sáng. Một số em nhỏ do nhà xa, các em về nhà thường bỏ luôn buổi học chiều", cô Chuyên tâm sự.

Cô trò tại điểm trường vùng cao phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất. Hàng ngày, giáo viên tại đây phải đi xin nước đựng vào can 20L của người dân để chở về điểm trường cho học sinh. Nước sạch là niềm mong mỏi vô cùng lớn lao với thầy trò tại đây.

"Khi công trình hoàn thành, từ nay các con ở Bản Mạo không còn phải học nhờ nhà dân nữa rồi!", cô giáo Chuyên mong mỏi.

Cô giáo Lò Thị Dươi (xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, Sơn La) đã làm việc tại điểm trường 4 năm. Đối với những cô giáo trẻ, việc bám các điểm trường không sóng điện thoại, không mạng rất buồn chán. Tuy nhiên, các cô giáo bằng tình yêu thương trẻ em vẫn gắn bó với mảnh đất này.

Khó khăn lớn nhất vẫn là nước sạch và giao thông đi lại. Vì thế, các cô giáo mầm non mong rằng, các công trình sẽ sớm tới với Bản Mạo để nâng cao đời sống của người dân.

Anh Giàng A Cháy (SN 1978, Bản Mạo), phụ huynh của cháu Giàng Súa Lậu (lớp 3-4 tuổi) cho biết, trường lớp không đủ, không có chỗ ngồi học. Hiện tại các cháu vẫn phải về nhà ăn, vợ chồng anh phải thay nhau về cho con ăn, trông con, như thế cũng bất tiện. Hai vợ chồng không đi làm xa phát triển kinh tế được.

Anh Cháy mong rằng, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho điểm trường mới cho các cháu học đỡ vất vả, đỡ nguy hiểm.