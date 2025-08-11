"Luân chuyển cán bộ từ khối công chức sang doanh nghiệp là rất bình thường"

Quan điểm này được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đưa ra khi góp ý vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/8.

Đánh giá nguồn nhân lực của Việt Nam những năm qua có bước phát triển tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, song theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nguồn nhân lực này lại chưa đáp ứng khi đất nước bước sang giai đoạn kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng việc luân chuyển cán bộ là rất bình thường (Ảnh: Hồng Phong).

Ông đề nghị các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu, phải có trách nhiệm trong đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực theo tinh thần “sử dụng đúng người, bố trí đúng năng lực, đúng lĩnh vực, đánh giá cán bộ phải qua hoạt động thực tiễn, sản phẩm, đóng góp”.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong quá trình làm việc, cần tạo cơ chế thử thách để cán bộ có cơ hội rèn luyện, bộc lộ năng lực thật.

“Kinh nghiệm của tôi khi làm quản lý là luân chuyển cán bộ. Luân chuyển, va vấp trong quá trình làm việc sẽ tạo cơ hội thử thách cán bộ. Nếu cứ ở mãi một chỗ thì cát cứ, không có đổi mới”, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Dẫn chứng mô hình của các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, cán bộ được bổ nhiệm làm trong cơ quan Nhà nước, sau thời gian thì được điều chuyển sang doanh nghiệp để quản trị và ngược lại, ông Định cho rằng luân chuyển cán bộ từ bộ này sang bộ khác, từ khối công chức sang khối doanh nghiệp là rất bình thường.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ ý nghĩa của việc luân chuyển giữa các bộ phận công - tư, đem văn hóa doanh nghiệp vào quản lý Nhà nước, đem văn hóa Nhà nước ra quản lý doanh nghiệp.

Để thu hút người tài, Đảng đã có chủ trương, Nhà nước đã có chính sách về thị thực, quốc tịch, hỗ trợ nhà ở, chế độ lương, thưởng… Song theo Phó Chủ tịch Quốc hội, điều quan trọng là phải xây dựng môi trường làm việc, khuyến khích sáng tạo. Ngoài ra, theo ông, chính sách nhân lực cần kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 48 sáng 11/8 (Ảnh: Hồng Phong).

Trước đó, Báo cáo đoàn giám sát cho thấy, các chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao của các bộ, ngành địa phương bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Một số địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện thi tuyển công khai một số vị trí lãnh đạo, cho phép nhân sự ngoài hệ thống được thi tuyển, thí điểm trả lương cao cho giảng viên, bác sĩ giỏi, có cơ chế nội bộ linh hoạt về lương, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ khác để giữ người tài.

Song theo đoàn giám sát, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhất là chuyên gia đầu ngành, “tổng công trình sư”, nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế mới.

Đoàn giám sát cũng chỉ ra bất cập trong tuyển dụng, đánh giá cán bộ, đặc biệt là việc thiếu cơ chế sàng lọc hiệu quả, thay thế kịp thời cán bộ yếu kém, uy tín thấp.

Đoàn giám sát kiến nghị đổi mới mạnh mẽ cơ chế sử dụng, trọng dụng, phát triển, giữ chân nhân lực chất lượng cao để phát huy hiệu quả số nhân tài đã được tuyển dụng, thu hút theo hướng tổ chức các chương trình, công trình, dự án riêng với cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc mang tính mở, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đề cao trách nhiệm.

Cùng với đó, theo Đoàn giám sát, cần triển khai thực hiện tốt các chính sách mới về thu hút, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đãi ngộ để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạh nội dung quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực từ cán bộ đến người lao động của vùng dân tộc thiểu số, nhân lực trong bộ máy Nhà nước, nhất là trong bối cảnh cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế sâu rộng trước những biến động khó lường của thế giới.