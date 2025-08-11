Giá Bitcoin tiến gần mức cao nhất mọi thời đại

Mức giá trên tiệm cận với mức đỉnh cao nhất lịch sử 123.000 USD mà đồng tiền điện tử này từng đạt được vào giữa tháng 7.

Giá Bitcoin tiệm cận mức đỉnh lịch sử (Ảnh: Thế Anh).

“Bitcoin đang được hưởng lợi từ nhiều yếu tố thuận lợi, bao gồm nhu cầu gia tăng của các tổ chức và sự hậu thuẫn từ Tổng thống Donald Trump”, chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG nhận định.

Việc Bitcoin liên tục vượt qua mức giá 120.000 USD cho thấy sự hội tụ đầy đủ của 3 yếu tố cốt lõi, gồm sự công nhận về mặt chính trị, sự chấp nhận của các định chế tài chính lớn và một bối cảnh vĩ mô thuận lợi.

“Trong bức tranh phân bổ tài sản hiện nay, Bitcoin không còn đơn thuần là một công cụ đầu cơ. Nó đang ở lằn ranh giữa tài sản phòng hộ kỹ thuật số như vàng và tài sản tăng trưởng như cổ phiếu công nghệ”, nhà chiến lược Dilin Wu của Pepperstone chia sẻ.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin cũng kéo theo giá trị của cả thị trường tiền điện tử vượt mốc 4.000 tỷ USD. Hàng loạt đồng altcoin như Ethereum, Solana, XRP, BNB,... cũng có mức tăng trưởng mạnh.

Giữa bối cảnh giá Bitcoin liên tục chạm đỉnh, không ít ý kiến cho rằng chu kỳ 4 năm của Bitcoin có thể đã bị phá vỡ.

Trong đó, ETF được xem là một yếu tố quan trọng làm gián đoạn nhịp độ 4 năm của Bitcoin. Nó thu hút các nhà đầu tư tổ chức, những người quan tâm đến việc nắm giữ tiền điện tử trong dài hạn.

“Với sự trưởng thành của thị trường, lượng nhà đầu tư dài hạn đang tích lũy ở mức cao nhất mọi thời đại và làm giảm sự biến động. Chu kỳ 4 năm truyền thống có thể được thay thế bằng hành vi nhạy cảm hơn với thanh khoản và tương quan vĩ mô”, Ryan Chow, đồng sáng lập của Solv Protocol, nhận định.