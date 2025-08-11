Một tấm thẻ Bảo hiểm y tế, giữ lại sự sống, níu ước mơ cho học trò khó khăn

"Em nó mất thì tôi cũng không sống nữa đâu cô ơi… Tôi kiệt sức rồi!", bà Nguyễn Thị Hương nấc nghẹn giữa hành lang bệnh viện.

Bà Hương ngã khuỵu khi bác sĩ thông báo con gái Lê Vân Bình đã không qua khỏi. Trong góc nhỏ bệnh viện, người mẹ như hóa đá, tay ôm chặt chiếc áo khoác sinh viên con gái để lại hôm nhập viện.

Lê Vân Bình (trú ở Điện Biên) là sinh viên ngành Dược. Em học giỏi, ngoan ngoãn, hay cười và luôn mơ ước trở thành người có ích cho xã hội. Bình chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình bà Hương sau bao năm vất vả nuôi con ăn học.

Không có BHYT, sau 3 tuần Bình điều trị tích cực, gia đình phải cầm cố cả nhà cửa và sổ lương hưu, vay mượn hơn 500 triệu đồng để lo viện phí (Ảnh: Hương Hồng).

Trớ trêu thay, đúng ngày 1/1, ngày thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn, Vân Bình đột ngột đổ bệnh. Em sốt cao, khó thở rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa tạng. Cô gái trẻ được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán Bình bị sốc nhiễm khuẩn; tổn thương tim, gan, phổi, thận; huyết áp tụt sâu.

Để duy trì sự sống, Bình phải dùng ECMO (máy tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, thở máy...

Chi phí điều trị lên tới hàng chục triệu đồng mỗi ngày, trong khi Bình không có BHYT. Người mẹ già vốn sống bằng đồng lương hưu ít ỏi, buộc phải cầm cố nhà cửa, vay mượn họ hàng, thậm chí vay nóng lãi suất cao. Chỉ trong 3 tuần Bình điều trị tại bệnh viện, gia đình đã vay nợ hơn 500 triệu đồng.

“Bình ngoan lắm, chưa bao giờ làm tôi phiền lòng. Vậy mà…”, bà Hương không nói hết câu, gục xuống nền gạch lạnh như cuộc đời vừa bị chặt đứt.

Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn" lần thứ 4 do báo Dân trí phát động được triển khai với mục tiêu trao tặng thẻ BHYT cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc trong năm học 2025-2026. Mỗi tấm thẻ là một món quà vô giá, mang đến niềm hy vọng về sức khỏe và tương lai tươi sáng cho các em.

Cũng vì không có BHYT mà gia đình Đỗ Thị Nhàn (SN 2003, quê Hưng Yên, sinh viên năm 4, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) đã lâm vào cảnh khốn cùng khi em đổ bệnh.

Nhàn bất ngờ gục ngã ngay trên giảng đường rồi được đưa thẳng tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm cơ tim cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng; phải dùng ECMO, lọc máu, thở máy.

Gia đình Nhàn thuộc diện khó khăn, 2 chị gái đều khuyết tật trí tuệ, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ em là bà Đỗ Thị Phượng. Vì hoàn cảnh khó khăn lại nghĩ mình khỏe mạnh nên Nhàn chủ quan không mua BHYT.

“Tôi vừa ôm con, vừa ký vào giấy cam kết chi trả điều trị 30 triệu đồng/ngày mà tay run bần bật, bởi số tiền đó quá lớn với gia đình tôi”, bà Phượng nghẹn ngào.

Sau 10 ngày hôn mê sâu, may mắn đã mỉm cười với Nhàn. Em đã giành lại được sự sống, nhưng chi phí điều trị là gánh nặng đè trĩu vai người mẹ nghèo.

Người mẹ nghèo bật khóc trước chi phí điều trị lên tới 30 triệu đồng/ngày của con gái vì không có BHYT (Ảnh: Hương Hồng).

Theo thống kê từ Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong năm 2024, có 5% bệnh nhân nội trú không có BHYT.

"Năm 2024, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 1 bệnh nhân là học sinh mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày, chi phí rất lớn. Gia đình này thuộc diện khó khăn, lại không có BHYT nên khi con nhập viện, họ gần như rơi vào bế tắc.

Chúng tôi chứng kiến bố mẹ em chạy vạy khắp nơi, bán mọi thứ có thể để cứu con. Khi biết hoàn cảnh bệnh nhân, phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã giúp đỡ, vận động mạnh thường quân tặng thẻ BHYT và hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho cháu.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân được tiếp tục điều trị, còn gia đình tránh được nguy cơ rơi vào cảnh khánh kiệt hoàn toàn. Có những ca bệnh, nếu không có BHYT thì dù bác sĩ có tận tâm đến đâu, gia đình vẫn không thể kham nổi chi phí", đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.