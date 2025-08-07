"Không có số tiền này, mẹ con tôi chẳng biết tương lai đi đâu về đâu"

Nguyễn Hoàng Yến Nhi là nhân vật trong bài viết “Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thư” được báo Dân trí đăng tải ngày 8/2.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con được đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình chị Sáu, người mẹ đơn thân suốt 16 năm âm thầm chăm sóc con gái bị ung thư và mù lòa.

Người mẹ đơn thân nghèo khó 16 năm nuôi con gái ung thư xúc động khi nhận hơn 155 triệu đồng bạn đọc ủng hộ (Video: Thế Hưng).

Ngày 6/8, phóng viên báo Dân trí đã đến thăm 2 mẹ con chị Sáu ở phố Bằng B (phường Định Công, thành phố Hà Nội). Toàn bộ số tiền 155.442.168 đồng bạn đọc hỗ trợ đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản của chị Sáu.

Khi được nhận số tiền lớn từ bạn đọc, chị Sáu rơm rớm nước mắt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ 2 mẹ con chị trong thời khắc ngặt nghèo nhất.

Hai mẹ con chị Sáu bày tỏ sự biết ơn các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí đã dang tay giúp đỡ (Ảnh: Thế Hưng).

Chị Sáu cho biết, ngay khi nhận được số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị đã dùng gần 80 triệu đồng để trả nợ. Số còn lại, chị để trả viện phí, mua thuốc và làm phẫu thuật bóc tách khối u, chữa trị bên mắt trái cho Yến Nhi.

"Tôi thật sự biết ơn các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mẹ con tôi có thể tiếp tục cố gắng và hy vọng vào chặng đường phía trước. Nếu không có số tiền này, thật sự 2 mẹ con tôi chẳng biết tương lai sẽ đi đâu về đâu", chị Sáu nghẹn ngào chia sẻ.

Ngôi bên mẹ, Yến Nhi không giấu nổi sự vui mừng. Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc không chỉ giúp mẹ Yến Nhi trả được khoản nợ 80 triệu đồng, mà còn thắp lên trong em hy vọng sống, hy vọng được quay lại trường học để viết tiếp ước mơ âm nhạc còn dang dở.

Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc không chỉ giúp mẹ Yến Nhi trả nợ, mà còn thắp lên trong em hy vọng sống (Ảnh: Thế Hưng).

Trong căn phòng trọ nhỏ, Yến Nhi bày tỏ rằng, em sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn để không phụ lòng những trái tim nhân ái đã yêu thương và giúp đỡ 2 mẹ con.

Dẫu hành trình phía trước còn muôn vàn chông gai, chị Sáu vẫn không ngừng hy vọng và nỗ lực từng ngày vì tương lai của cô con gái nhỏ, chỗ dựa duy nhất, cũng là động lực lớn nhất của chị.

Trên hành trình đầy gian nan của người mẹ nghèo, tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm thực sự là ánh sáng dẫn lối. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để 2 mẹ con chị Sáu vượt qua nghịch cảnh.