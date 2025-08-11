Vì sao ông Trump chọn Alaska để tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới tại Alaska. Hiện chưa rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có tham gia hội nghị này hay không.

Alexander Bobrov, Tiến sĩ Lịch sử, Trưởng bộ môn nghiên cứu ngoại giao tại Viện Nghiên cứu và Dự báo Chiến lược thuộc Đại học RUDN (Nga), nhận định việc lựa chọn này mang một sự kết hợp hiếm có của tính biểu tượng: chạm sâu vào quá khứ, phản ánh cán cân địa chính trị hiện tại và hé lộ những đường nét của quan hệ Mỹ - Nga trong tương lai.

Alaska là bang thứ 49 của Mỹ, song vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này vốn thuộc về Nga và chỉ "đổi chủ" sau một thương vụ cách đây hơn 150 năm. Quyết định của Sa hoàng Alexander II bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD là một trong những thương vụ ngoại giao gây tranh luận nhiều nhất thế kỷ XIX.

Theo Tiến sĩ Alexander Bobrov, trao Alaska cho Washington là một khoản đầu tư có tính toán vào quan hệ tương lai với một quốc gia mà tham vọng Thái Bình Dương khi ấy chưa va chạm với Nga.

Alaska giáp với Canada ở phía Đông, giáp Bắc Băng Dương ở phía Bắc, với Thái Bình Dương ở phía Tây và phía Nam, đối diện với đất liền Nga qua eo biển Bering. Alaska có diện tích 1,7 triệu km2 và là nơi chiếm gần một nửa lượng sông băng trên thế giới.

Ngay cả ngày nay, Alaska vẫn là bang “mang đậm dấu ấn Nga” nhất ở Mỹ, là nơi cư trú của hậu duệ của những người di cư thế kỷ XIX, với các nhà thờ Chính thống giáo vẫn hoạt động và những địa danh như Nikolaevsk, Voznesensk.

Tuy nhiên, việc chọn Alaska không chỉ là sự gợi nhớ lịch sử. Ông Trump đã chọn bang xa xôi nhất của Mỹ, nơi mật độ dân cư thấp của Alaska giúp dễ dàng giảm thiểu nguy cơ an ninh.

Lần gần đây nhất Alaska trở thành tâm điểm cho một sự kiện ngoại giao của Mỹ là vào tháng 3/2021 khi đội ngũ ngoại giao và an ninh quốc gia mới của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden gặp gỡ các đối tác Trung Quốc tại Anchorage.

Alaska là vùng Bắc Cực duy nhất của Mỹ. Nga và Mỹ có những lợi ích chồng lấn ở đây, từ phát triển Tuyến đường Biển Bắc (một phần chạy qua eo biển Bering) đến khai thác trữ lượng dầu khí ngoài khơi.

Các dự án hợp tác Bắc Cực có thể biến khu vực này thành một trong những nơi thịnh vượng nhất thế giới.

Ukraine chắc chắn sẽ là chủ đề lớn trong chương trình nghị sự của hội nghị. Alaska là nơi phù hợp để thảo luận những vấn đề này.

Hội nghị tại Alaska không chỉ đơn thuần là cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo. Đó còn là phép thử xem Moscow và Washington có sẵn sàng hợp tác ở những lĩnh vực mà lợi ích của họ không chỉ giao thoa, mà còn có thể hội tụ hay không.