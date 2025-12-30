Bóc trần thủ đoạn của trùm đòi nợ thuê Phong Lê

Trùm đòi nợ thuê Phong Lê bị bắt về tội Cưỡng đoạt tài sản

Sau khi đường dây đòi nợ thuê do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu bị triệt phá, những mắt xích phía sau vẫn dần lộ diện. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hàng loạt dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng hoạt động núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu và một nhóm khác do Nguyễn Trung Đức tổ chức.

Quá trình mở rộng điều tra cho thấy thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản được che giấu tinh vi dưới hình thức mua bán nợ, phân công vai trò chặt chẽ. Những mắt xích liên quan đang tiếp tục được bóc tách.

Khoe hình xăm để gây sức ép

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, được Lê Tuấn Phong thành lập vào tháng 3. Các đối tượng sử dụng công ty này làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Khi có người thuê đòi nợ, Phong trực tiếp thỏa thuận, ký kết các hợp đồng mua bán nợ nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Theo thỏa thuận, nhóm này hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.

Các đối tượng trong đường dây đòi nợ bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi ký hợp đồng, Lê Tuấn Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên đi cùng, tìm người vay để tạo sức ép. Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, gồm áo thun đen in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ”, chỉ đạo 5-6 người để lộ hình xăm, cùng xuất hiện tại nơi ở của con nợ để gây hoang mang, lo sợ, buộc giao tiền.

Ban chuyên án cũng xác định Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng thành lập vào tháng 7/2023, được sử dụng làm vỏ bọc tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật. Hoàng trực tiếp thỏa thuận, soạn thảo hợp đồng mua bán nợ giả cách và hưởng lợi từ 20% đến 30% đối với hợp đồng không qua môi giới; từ 35% đến 40% với hợp đồng có môi giới.

Sau khi ký kết hợp đồng với chủ nợ, Đỗ Văn Hoàng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự như Công ty Lê Phong Gia Lai.

Từ giám đốc thành kẻ cầm đầu băng đòi nợ

Nhà chức trách xác định Nguyễn Trung Đức là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh, có trụ sở tại phường Tân Hải, với ngành nghề kinh doanh là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy. Tuy nhiên, từ tháng 4, Đức tụ tập thêm 5 người, trực tiếp chỉ đạo hoạt động đòi nợ thuê.

Cơ quan điều tra nhận định các nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công rõ người chỉ đạo, người gây áp lực, người quay video và người cảnh giới. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản, né tránh trách nhiệm.

Băng đòi nợ tuyển những thành viên xăm kín người (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Trong đó, Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đã môi giới cho Công ty TNHH DV Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 để ký kết hợp đồng đòi nợ thuê.

Nhóm của đối tượng Nguyễn Trung Đức môi giới và trực tiếp cùng Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ.

Cơ quan điều tra xác định các nhóm đối tượng thường xuyên kéo đến nhà người dân đe dọa, ép buộc trả nợ với số tiền lớn, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người lo lắng, bất an. Ngoài ra, một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TPHCM còn di chuyển sang địa phương khác tiếp tục hoạt động, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.