Iran tuyên bố sẵn sàng pha loãng uranium nếu được dỡ trừng phạt

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami (Ảnh: IRNA).

Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami tuyên bố: "Việc Tehran pha loãng uranium làm giàu ở mức 60% phụ thuộc vào việc liệu tất cả lệnh trừng phạt có được dỡ bỏ hay không".

Ông đưa ra nhận định này trong bài phát biểu trước các phóng viên khi trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có yêu cầu đất nước ông pha loãng uranium 60% trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên tại Oman vào cuối tuần qua hay không.

Ông Eslami không nêu rõ đó là toàn bộ các lệnh trừng phạt với Iran hay chỉ những biện pháp do Mỹ áp đặt, nhưng kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thực hiện các nghĩa vụ của mình và lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng việc chuyển giao uranium đã được làm giàu của Iran cho một quốc gia khác về cơ bản không nằm trong chương trình nghị sự, và nói thêm rằng đề xuất như vậy chỉ do các cá nhân hoặc quốc gia tìm cách đóng góp vào việc giải quyết vấn đề đưa ra.

IAEA ước tính Tehran sở hữu khoảng 5 tấn uranium làm giàu thấp và 400kg uranium làm giàu ở mức 60%. Đây là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất trên thế giới làm giàu uranium ở mức độ này.

Mỹ, Israel và một số đồng minh phương Tây cáo buộc Iran tích cực làm giàu uranium để theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran nhấn mạnh rằng các hoạt động hạt nhân của Tehran hoàn toàn nằm trong khuôn khổ pháp luật và các thỏa thuận bảo đảm an toàn.

Những tuyên bố này của ông Eslami được đưa ra sau khi giới chức Mỹ và Iran có cuộc đàm phán trực tiếp tại Oman hôm 6/2 nhằm hạ nhiệt nguy cơ xung đột.

Đại diện Mỹ là đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, phái đoàn từ Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi đứng đầu. Ngoại trưởng Araghchi mô tả đây là "khởi đầu tốt" và sẽ tiếp tục nỗ lực đàm phán với Mỹ nhưng tuyên bố Tehran chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân, không bàn bất kỳ chuyện nào khác với Washington.

Trong khi đó, phía Mỹ muốn đàm phán cả về chương trình tên lửa đạn đạo, các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn trong khu vực và vấn đề nhân quyền của Iran.