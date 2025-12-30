Công an TPHCM bắt trùm đòi nợ Phong Lê

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (còn gọi là Phong Lê) cùng 13 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Lê Tuấn Phong bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về việc mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, sau khi triệt phá nhóm cưỡng đoạt núp bóng Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương làm rõ nhiều vụ cưỡng đoạt liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ.

Quá trình mở rộng điều tra, PC02 phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê từ các nhóm đối tượng núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu; và một nhóm khác do Nguyễn Trung Đức tổ chức.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm do Lê Tuấn Phong cầm đầu đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản và một đối tượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Việc điều tra, xử lý các vụ án nêu trên thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần giải quyết thông qua các cơ quan tố tụng theo quy định pháp luật. Người dân tuyệt đối không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; kịp thời trình báo cơ quan công an khi bị đe dọa, uy hiếp, cưỡng ép để được hỗ trợ, bảo vệ.

Công an TPHCM sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn cho nhân dân.