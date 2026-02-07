Những "tai mắt" quan trọng góp phần phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Bộ Công an đã khen thưởng 5 người dân vì cung cấp thông tin giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt các nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/1, tại Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai), thuộc phường Hội Phú, Gia Lai. Mỗi người được thưởng 5 triệu đồng.

Các cá nhân được khen thưởng gồm: ông H.T.H., ông N.V.C., ông T.V.H., đều trú tại Gia Lai; ông V.D.T. và ông V.V.A., cùng trú tại Quảng Ngãi.

Bộ Công an khen thưởng những người dân cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác phá vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, quá trình điều tra, các trinh sát gặp không ít khó khăn khi các nghi phạm chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn gây án.

Nhóm cướp ngân hàng sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, khu vực đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân để di chuyển nhằm tránh bị phát hiện. Tại một số nút giao thông, hệ thống camera an ninh xuống cấp, hư hỏng, không lưu được dữ liệu hình ảnh, gây trở ngại cho công tác truy vết.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, cam kết khen thưởng xứng đáng đối với những cá nhân cung cấp thông tin có giá trị.

Từ công tác vận động quần chúng, lực lượng điều tra đã tiếp nhận hơn 5.000 phản ánh qua các kênh trực tuyến và hàng trăm nguồn tin trực tiếp từ người dân liên quan đến vụ án. Những thông tin này góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng rà soát, khoanh vùng, xác định hướng di chuyển, đặc điểm nghi phạm.

Lực lượng điều tra khám nghiệm hiện trường trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông N.V.C., tổ trưởng một tổ dân phố tại phường Hội Phú, cho biết khi vụ cướp xảy ra trên địa bàn, người dân hết sức hoang mang và mong lực lượng chức năng sớm bắt giữ các đối tượng gây án.

Do sinh sống gần hiện trường, ông C. đã chủ động phối hợp công an cơ sở, lực lượng điều tra rà soát từng khu nhà trọ, nắm danh sách người tạm trú, kịp thời phát hiện những biểu hiện nghi vấn để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Không dừng lại ở đó, ông C. còn cùng lực lượng điều tra vào các khu vực rừng truy tìm dấu vết, vật chứng; vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm khi phát hiện các đặc điểm bất thường.

“Suốt 18 ngày truy bắt, người dân rất quan tâm, thường xuyên hỏi tôi đã bắt được các đối tượng chưa. Ai cũng lo lắng vì vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn mình sinh sống. Khi có thông tin các nghi phạm bị bắt giữ, bà con phấn khởi lắm”, ông C. nói.

Theo ông C., việc người dân chủ động phối hợp với lực lượng chức năng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để bảo vệ sự bình yên của khu dân cư. Trong suốt quá trình điều tra, nhiều người dân ở phường Hội Phú đã kịp thời cung cấp những thông tin giúp ích cho công tác điều tra.

Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra vật chứng trong vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết trong 18 ngày qua, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, làm việc không quản ngày đêm để truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất. Mọi nỗ lực đều xuất phát từ mong muốn mang lại sự bình yên cho bà con, để người dân được đón một cái Tết an toàn, vui tươi, hạnh phúc.

Theo Đại tá Sơn, quá trình điều tra, các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ của nhân dân đã giúp lực lượng công an có thêm căn cứ xác định đối tượng, củng cố quyết tâm trong quá trình truy bắt.