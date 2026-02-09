Một ngân hàng ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 300 tỷ đồng

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ việc chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn.

Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và liên quan nhiều doanh nghiệp “ma”.

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về đấu tranh các vụ án kinh tế nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm rõ tố giác của một ngân hàng về hành vi lừa đảo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành, với số tiền chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2021-2024, Công ty Hoàng Thành đã lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng.

Cơ quan điều tra đánh giá đây không phải rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường mà là hành vi lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị từ khi tiếp cận nguồn vốn vay.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng thành lập và sử dụng hệ thống nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố do các cá nhân khác nhau đứng tên pháp luật theo từng thời kỳ. Trong đó, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp vay vốn và nhận tiền giải ngân.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan để ký hợp đồng khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng phân công vai trò cụ thể. Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan là kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền dù biết không có giao dịch kinh tế thực.

Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân gồm Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng thực hiện ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ giải ngân. Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu doanh nghiệp.

Công an TP Hà Nội nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, ngoài hành vi lừa đảo còn có dấu hiệu tội rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò từng cá nhân, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.